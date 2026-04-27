Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf die Gegenfahrbahn geraten; Fensterscheibe eingeworfen

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Unfall mit drei Pkw

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 313 ist am Montagvormittag ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro entstanden. Ein 31 Jahre alter Smart-Lenker befuhr gegen neun Uhr die B 313 von Grafenberg kommend in Fahrtrichtung Tischardt. Kurz nach dem Kreisverkehr in Richtung Landkreisgrenze kam er, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 46 Jahre alten Mercedes-Benz-Fahrer. Infolgedessen drehte sich der Smart mehrfach um die eigene Achse, wodurch es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem ebenfalls entgegenkommenden 34-jährigen Fahrer eines Skoda kam. Anschließend drehte sich der Wagen des Unfallverursachers noch einmal und prallte gegen ein Verkehrszeichen, wo er letztlich zum Stillstand kam. Alle drei Insassen blieben trotz der stark beschädigten Pkw ersten Erkenntnissen nach unverletzt, nachdem sie durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht wurden. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Am Mercedes wird der Schaden auf etwa 20.000 Euro und am Skoda auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens an dem Verkehrszeichen ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und streute diese ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt. (ar)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fensterscheibe eingeworfen

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen seit Montagmorgen gegen einen 31 Jahre alten Mann. Dieser soll gegen 8.50 Uhr mit einem Backstein und einem Stehtisch die Fensterscheibe eines Restaurants in der Hauptstraße beschädigt haben. Zeugen, die die Tat beobachteten, überwältigten den Mann und konnten diesen bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Bei der nachfolgenden Durchsuchung konnte bei dem 31-Jährigen ein Messer aufgefunden werden, welches sichergestellt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (nf)

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