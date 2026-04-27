Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Brände, Auseinandersetzung, Räuberischer Diebstahl

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Einbruch in Gärtnerei

In die Büroräumlichkeiten einer Wannweiler Gärtnerei ist am Samstagabend eingebrochen worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 19 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Eingangstür des Betriebs in der Kirchentellinsfurter Straße auf und gelangte so ins Innere. Beim Durchwühlen des Mobiliars fand der Einbrecher Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Räuberischer Diebstahl (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend gegen 18.25 Uhr an der Bushaltestelle Unter den Linden ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Dort soll es geraume Zeit nach Ende des sonst völlig unauffällige verlaufenden Oberligaspiels zwischen dem SSV Reutlingen und dem VfR Aalen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Aalener Fan und einem noch Unbekannten gekommen sein. Im Verlauf der Handgreiflichkeiten soll dieser dem 31-Jährigen seinen Fan-Schal gewaltsam entrissen haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise.

Bad Urach (RT): Kind durch Hundebiss verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 9-Jähriger nach einem Hundebiss am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 13.30 Uhr war eine Familie auf dem Wanderweg im Meisental vom Bad Uracher Wasserfall in Richtung Wanderparkplatz unterwegs, als ihnen zwei Personen mit einem Mischlingshund entgegenkamen. Vermutlich aufgrund einer hüpfenden Bewegung des Jungen erschrak sich der Hund, an der in diesem Bereich schmalen Stelle des Weges. In der Folge schnappte er nach diesem und verletzte ihn leicht. Der 9-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ar)

Ohmden (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stahlackerweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag ausgerückt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es dort kurz vor 14 Uhr in einer der Garagen im Untergeschoss des Hauses zu einem Brand gekommen, der zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Der dichte Qualm breitete sich innerhalb kurzer Zeit im ganzen Gebäude aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 51 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Allerdings ist das Gebäude aufgrund des Rauchgasniederschlags derzeit nicht bewohnbar. Ein 32-jähriger Hausbewohner musste wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Sanitätern vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 68-jähriger Nachbar, der sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Einsatzkräfte eigenverantwortlich im Gefahrenbereich aufgehalten und entsprechend Rauchgase eingeatmet hatte, musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 250.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die den bisherigen Feststellungen zufolge vermutlich im Bereich eines technischen Defektes an einer Batterie in der betroffenen Garage zu suchen sein könnte. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Radfahrerinnen gestürzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 64 Jahre alte Radfahrerin am Sonntagmittag im Bereich des Radwegs in der Siemensstraße. Die Frau wollte gegen 12.20 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem Feldweg herkommend an der Einmündung auf den Radweg in die Siemensstraße einbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers streifte sie den dortigen Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Nur wenige Minuten später stürzte nahezu an der gleichen Stelle eine weitere Radlerin. Die 66-Jährige war auf dem Radweg unterwegs, der am Ortseingang von Weilheim auf den Gehweg führt. Dies erkannte die Frau zu spät und fuhr zunächst auf der Straße. Als sie über den parallel verlaufen Randstein auf den Gehweg wechseln wollte, verlor auch sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die von der Besatzung des sich bereits vor Ort befindlichen Rettungswagen ambulant behandelt werden konnten. (cw)

Wendlingen (ES): Fahrradfahrer schwer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein 57 Jahre alter Radler, der am Sonntagabend mit seinem Mountainbike in der Pfauhauser Straße gestürzt ist. Der Mann war gegen 18.35 Uhr auf der Straße bergab unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache abrupt abbremste und hierauf alleinbeteiligt stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht wurde. Das Fahrrad wurde an Angehörige übergeben. (nf)

Unterensingen (ES): Verkaufsautomat aufgebrochen

Ein Verkaufsautomat für Lebensmittel in dem Lindenhofsträßle ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Unbekannten mutwillig angegangen worden. Der Täter beschädigte hierbei gegen 00.25 Uhr in erheblichem Ausmaß das Schloss des Automaten. Gestohlen wurde Bargeld. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (ar)

Esslingen (ES): Einbruch in Schule

In das Schelztor-Gymnasium in der Barbarossastraße ist in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 12.20 Uhr, von Unbekannten eingebrochen worden. Die Kriminellen verschafften sich durch das Öffnen eines mutmaßlich nicht verschlossenen Fensters Zutritt zum Gebäude und suchten im Inneren nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen zufolge wurde elektronisches Equipment in Höhe von circa 2.000 Euro entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt mit den Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei. (ar)

Kirchheim (ES): Dieseldiebe unterwegs

Dieseldiebe haben im Laufe des Wochenendes ihr Unwesen in Kirchheim getrieben. In der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5.15 Uhr, öffneten sie den Tank eines Lkw der Marke MAN in der Tannenbergstraße. Anschließend schlauchten sie fast 400 Liter Diesel ab. Hierbei verschütteten die Täter eine bislang unbekannte Menge des Kraftstoffs, sodass die Feuerwehr zum Abbinden und Ausspülen eines Kanalschachts anrücken musste. (ms)

Kirchheim (ES): Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einer Auseinandersetzung am späten Samstagnachmittag in der Kirchheimer Max-Eyth-Straße erlitten. Ersten Ermittlungen nach gerieten gegen 17.45 Uhr zwei polizeibekannte Männer im Alter von 20 und 22 Jahren in einem Park bei der Marienkirche in Streit. Die zunächst verbal ausgeführte Auseinandersetzung eskalierte und die beiden Kontrahenten gingen körperlich aufeinander los. Hierbei fügte der Jüngere dem 22-Jährigen schwere Verletzungen zu und flüchtete zunächst. Er konnte kurze Zeit später von Kräften des Polizeireviers Kirchheim vorläufig festgenommen werden. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung übernommen. (ms)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Küchenbrand

Die Rettungskräfte mussten am Sonntagabend zu einem Küchenbrand in die Sielminger Heußstraße ausrücken. Gegen 19.10 Uhr hatte sich Fett in einem Kochtopf entzündet. Im Anschluss griffen die Flammen auf die Dunstabzugshaube über und setzten diese ebenfalls in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte daraufhin die Feuerwehr. Eigene Löschversuche der Bewohner blieben erfolglos. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen und konnte so ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten verhindern. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben bewohnbar. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 Euro. (ms)

Wendlingen (ES): Radfahrer verletzt

Ein 56-jähriger Zweiradfahrer ist nach einem Unfall mit einem anderen Radfahrer am Sonntagnachmittag mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gekommen. Ein vierjähriges Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg an der Lauter zwischen Ötlingen und Bodelshofen unterwegs, als es bei einem Gullydeckel den herausstehenden Schachtrahmen übersah, mit diesem verkantete und nach links auswich. Ein ihm entgegenkommender 56-Jähriger konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte vornüber auf seine linke Körperseite. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einer Klinik weiter behandelt werden mussten. Der Vierjährige blieb unverletzt. Am Kinderfahrrad entstand ein Schaden von etwa 30 Euro. Der Sachschaden am Trekkingrad wird auf 100 Euro geschätzt. (ar)

Mössingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt. Die 78-Jährige war gegen 14.10 Uhr auf der Firstwaldstraße unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt bei einem Abbiegevorgang zu Fall. Mit dem Rettungswagen musste die Dame nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. (ar)

Tübingen (TÜ): In Hotel eingebrochen, randaliert und Pkw gestohlen

Wegen zahlreicher Straftaten ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 35-Jährigen und seine beiden noch unbekannten Komplizen, die in der Nacht von Samstag, 18 Uhr, auf Sonntag, 8.45 Uhr, gewaltsam in ein Hotel in der Stuttgarter Straße eingebrochen sind. Dort verwüsteten sie zunächst den Rezeptionsbereich und betranken sich an den dort gelagerten Alkoholika. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf den Fahrzeugschlüssel zu einem Mercedes Vito, mit dem sie in der Folge über die B27 in Richtung Nehren wegfuhren. Im Nehrener Nordring kam es im weiteren Verlauf zu einer Kollision zwischen dem gestohlenen Mercedes und einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault Van, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden war. Als Anwohner, die den Unfall beobachtet hatten, das Trio ansprachen und die Polizei verständigten, flüchten die drei zu Fuß von der Unfallstelle. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte einer der drei mutmaßlichen Tatverdächtigen, der 35-Jährige, vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich ggf. vor Gericht verantworten muss. Zur Höhe der in dem Hotel angerichteten Sachschäden liegen noch keine Informationen vor. Die Fahndung nach seinen zwei Komplizen, dabei auch der mutmaßliche Fahrer und Unfallverursachers dauern an. (cw)

Dotternhausen (ZAK): Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einem Totalschaden hat sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 27 ereignet. Eine 59-Jährige befuhr gegen 12.40 Uhr mit ihrem Mini die B 27 von Dotternhausen kommend in Fahrtrichtung Schömberg. Auf Höhe der Brücke über die Bahnstrecke kam sie aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte sie mit der dortigen Leitplanke und kam inmitten der Fahrbahn zum Stillstand. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt und blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Mini, bei dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf 2.500 Euro geschätzt. Eine Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde gesperrt. (ar)

Burladingen (ZAK): Rollerfahrer leicht verletzt

Ein 65-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt. Der Fahrer eines Motorrollers befuhr gegen 14.10 Uhr die Bundesstraße 32 von Burladingen kommend in Fahrtrichtung Hechingen. In der langgezogenen Rechtskurve vor der Abzweigung nach Hausen kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß ein weiteres Mal gegen die Fahrbahnbegrenzung. Daraufhin kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Kleinkraftrad wird auf etwa 300 Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand kein Schaden. (ar)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Metzgerei

Eine Metzgerei in der Keltenstraße ist in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr, von Einbrechern heimgesucht worden. Die Kriminellen verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen einer Türe Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren begaben sie sich zielgerichtet zu einem Büroraum und suchten dort nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Hechingen (ZAK): Zimmerbrand

Zum Brand im Esszimmer eines Einfamilienhauses mussten am Sonntagmorgen die Rettungskräfte in die Straße Breite in Bechtoldsweiler ausrücken. Kurz vor sieben Uhr war ersten Erkenntnissen nach eine elektrische Wärmematte in dem Zimmer in Brand geraten. Die Flammen griffen im Anschluss auf eine Sitzecke über. Durch den ausgelösten Rauchmelder wurden die Bewohner rechtzeitig gewarnt und konnten unverletzt das Haus verlassen. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räumlichkeiten zu verhindern. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 15.000 Euro. (ms)

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