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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bei einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen zwischen Nürtingen und Frickenhausen sind am Sonntagabend vier Personen verletzt worden. Ein 90-Jähriger befuhr gegen 19.20 Uhr mit seinem Opel Meriva die Landesstraße 1250 von Nürtingen kommend in Richtung Frickenhausen. Kurz nach der Einmündung Johannes-Vatter-Straße geriet er, mutmaßlich aufgrund von Sonnenblendung, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommende Cupra Ateca eines 35-Jährigen. Hinter dem Cupra befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei 3er BMW. Der vordere BMW fuhr auf den bereits verunfallten Cupra auf und schob diesen in den angrenzenden Grünstreifen, bevor er auch noch frontal mit dem unfallverursachenden Opel kollidierte. Schließlich konnte der hintere BMW ein Auffahren auf den vorderen BMW nicht mehr verhindern. Der 90-jährige Opelfahrer und seine 86-jährige Beifahrerin sowie die zwei Insassen im vorderen 3er BMW im Alter von 20 und 17 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und einem Organisatorischen Leiter, die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 80.000 Euro beziffert. Die Landesstraße musste im Bereich der Unfallstelle für vier Stunden voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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