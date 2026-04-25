Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tumult bei Fußballbegegnung, Kind klemmt Finger ein, mit Schere zugestochen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Versuchter Wohnungseinbruch

Am späten Freitagabend wollten zwei bislang unbekannte männliche Täter sich, gegen 22 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Uracher Straße im Ortsteil Neuhausen verschaffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Kriminellen eine Balkontür der Wohnung mittels Hebelwerkzeug aufzubrechen. Nachdem dies jedoch scheiterte, schlug einer der Täter die Scheibe der Balkontür ein, um hierdurch in die Wohnung zu gelangen. Ein wachsamer Zeuge hörte den Glasbruch, woraufhin er sich nach draußen begab und die Täter feststellte. Auf seine Ansprache flüchteten die beiden vom Tatort. Auch die schlafende Bewohnerin der Wohnung wurde durch den Glasbruch geweckt. Die Wohnung wurde durch die Täter weder betreten, noch wurde Diebesgut entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei haben vor Ort die Spurensicherung übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Metzingen (RT): Mit Pedelec gestürzt

Ein Pedelec Fahrer hat sich bei einem Sturz am Freitagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zugezogen. Der 74-Jährige befuhr kurz nach 17.00 Uhr in einer Gruppe den St.-Johanner-Weg in Metzingen-Glems bergabwärts und kam hierbei alleinbeteiligt aufgrund eines Schlaglochs zu Fall. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Altdorf (ES): Tumultartige Szenerie nach Fußballspiel

Nachdem am späten Freitagabend mehrere Notrufe bei der Polizei über eine größere Schlägerei eingegangen waren, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zum Sportplatz in Altdorf an. Bei deren Eintreffen hatte sich die Lage bereits wieder etwas beruhigt. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff der Kreisligabegegnung zwischen dem TSV Altdorf und den TSV Oberensingen gegen 21:30 Uhr, kam es teils zu tumultartigen Szenen durch einige Spieler auf dem Spielfeld. Nachdem der TSV Altdorf in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 erzielte, begab sich der Siegtorschütze provozierend vor die gegnerische Auswechselbank und begann dort zu jubeln. Ein 19-jähriger Spieler des TSV Oberensingen folgte diesem, wohl in der Absicht auf diesen loszugehen. Nachdem ein 33-jähriger Spieler des TSV Altdorf den 19-Jährigen daran hindern wollte, versetzte dieser dem 33-Jährigen einen Kopfstoß, wodurch dieser sich eine nicht unerhebliche Gesichtsverletzung zuzog. Unabhängig von dieser Auseinandersetzung verpasste nun ein 34-jähriger Altdorfer Spieler einem 21-jährigen Spieler aus Oberensingen unvermittelt einen Faustschlag in dessen Gesicht, worauf dieser zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in eine Klinik verbracht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Schiedsrichter durch einen Vater eines Oberensinger Spielers beleidigt wurde und dies dann auch zur Anzeige brachte. Die Polizei konnte vor Ort eine Vielzahl von Zeugen feststellen. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

Esslingen (ES): Zigarette löst Brand aus

Eine nicht ordnungsgemäß gelöschte Zigarette ist der Grund eines Einsatzes von Rettungskräften. Am Freitagnachmittag, um 16:14 Uhr teilten mehrere Anrufer mit, dass ein Gartenstuhl an einem Wohngebäude in der Talstraße in Esslingen brennen und teilweise die Hausfassade in Mitleidenschaft ziehen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer nahezu gelöscht, sodass keine Gefahr für einen weiteren Ausbruch bestand. Im Zuge der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass vermutlich eine nicht gänzlich gelöschte Zigarette die Brandursache war, wodurch ein Gartenstuhl in Brand geriet und der entstandene Rauch die Hausfassade beschädigte. Der Sachschaden wurde auf circa 20.000 Euro geschätzt, das Haus blieb weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Esslingen (ES): Mit Foodtruck mehrere Verkehrsunfälle verursacht

In den Abendstunden des Freitags kam es kurz nach 21.00 Uhr im Eschbacher Weg im Ortsteil Berkheim zu Streitigkeiten zwischen einem Caterer und den Gästen einer Party. Beim Verlassen der Örtlichkeit beschädigte der 38-jährige Fahrer des Food-Trucks einen dort abgeparkten Pkw Audi und setzte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, seine Fahrt fort. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten konnten den Foodtruck mitsamt dem Fahrer noch in Berkheim antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden Anzeichen berauschender Mittel festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer unweit der Kontrollörtlichkeit noch mit seinem Fahrzeug einen Zaun massiv beschädigt hatte. Einen Führerschein konnte der 38-Jährige nicht vorweisen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Pkw Audi sowie an dem Zaun kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Filderstadt (ES): Kind klemmt Finger ein

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr in einen Kindergarten in Plattenhardt gerufen worden. Ein vierjähriges Kind hatte seinen Finger so fest in ein Loch einer Sandkastenform gesteckt, dass es ihn selbst nicht mehr herausziehen konnte. Durch die Feuerwehr konnte der Finger wieder befreit werden. Bis zum Eintreffen seiner Mutter wurde das Kind durch den Rettungsdienst vor Ort betreut.

Balingen (ZAK): Verletzungen durch eine Schere herbeigeführt

Am Freitagabend ist es in Balingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 21.20 Uhr teilte ein 25-Jähriger der Polizei mit, dass er um circa 21.00 Uhr von einem ihm Bekannten 26-Jährigen auf einer Sitzgelegenheit beim Zollernschloss mehrfach mit einer Schere in den Rücken gestochen wurde und deshalb Hilfe benötige. Im Vorfeld der Tat saßen die Beteiligten mit zwei weiteren Personen zusammen, bis es zu einem Wortgefecht kam, das dann in der körperlichen Auseinandersetzung endetet. Der Täter ging nach der Tat flüchtig und konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden. Der nicht lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen.

Haigerloch (ZAK): Betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in der Obertorstraße gekommen. Ein 76-jähriger Fahrzeuglenker scherte gegen 20.00 Uhr mit seinem Mercedes CLK beim Vorbeifahren an einem geparkten 1er BMW zu früh wieder nach rechts ein und kollidierte mit dessen Fahrzeugseite. Hierbei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Mercedes musste infolgedessen abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 9000 Euro. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeuglenker zwar nicht verletzt wurde, aber unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 76-Jährige musste daher neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

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