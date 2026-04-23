Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pfefferspray versprüht, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Einbruch

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Pfefferspray an Schule versprüht

Ein 15-jähriger Schüler hat auf der Herrentoilette der Uhlandschule Pfefferspray versprüht und dadurch einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Durch den gegen 12.30 Uhr erfolgten Reizgasaustritt erlitten insgesamt fünf weitere Personen Atemwegsreizungen. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten, bei denen es sich um zwei Schüler sowie drei Lehrkräfte handelte, vor Ort. Nach einer Lüftung der betroffenen Räumlichkeit durch die Feuerwehr, war diese wieder frei zugänglich. Der Schulbetrieb wurde nicht wesentlich beeinträchtigt. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (ar)

Münsingen (RT): Auto überschlagen

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste ein 57-Jähriger nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der B465 kurz vor Münsingen ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Cupra Formentor auf der Bundesstraße von Mehrstetten in Richtung Münsingen unterwegs. Kurz vor Münsingen kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem vorausfahrenden Fiat 500 eines 87-Jährigen, in deren Folge der Cupra-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und ins Schleudern kam. Im weiteren Verlauf wurde der Cupra ausgehebelt und überschlug sich, bevor er im rechten Grünstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt. Beide Autos an den denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Eure entstanden war, musste von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Esslingen (ES): Gestürzter Fußgänger

Ein Fußgänger ist am Donnerstagvormittag alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei verletzt. Gegen 10.40 Uhr wurde die Polizei an den Zentralen Omnibusbahnhof gerufen. Es konnte dort ein älterer Herr angetroffen werden, der ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Aufgrund seiner dadurch erlittenen Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ar)

Esslingen (ES): Unfall von Müllfahrzeug

Ein Mitarbeiter eines Abfallentsorgungsunternehmens hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Fahrer eines Abfallsammelfahrzeug befuhr um kurz nach neun Uhr die Dammstraße in Richtung der Neckarsporthalle. Im Bereich der Einmündung des dortigen Kreisverkehrs lenkte der Fahrer nach rechts in diesen ein und streifte beim Ausschwenken mit seiner linken, hinteren Fahrzeugseite einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Touran. Dabei verletzte sich der auf dem linken Trittbrett des Müllfahrzeugs stehende Mitarbeiter leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am Müllfahrzeug wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (ar)

Plochingen (ES): Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Vereinsgelände im Carl-Off-Weg von Dieben heimgesucht worden. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem auf dem Gelände stehenden Baucontainer. Auf der Suche nach Sehenswertem entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge, sowie eine Geldkassette, welche sich im Vereinsbüro befand. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Rottenburg (TÜ): Auf Kraftfahrstraße gewendet

Zwei Leichtverletzte und mehrere zehntausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 40-Jähriger am Donnerstagmorgen auf der B28 im Bereich der Auf- und Abfahrt zur Südtangente verursacht hat. Der Mann war kurz vor neun Uhr mit seinem Skoda Elroq auf der rechten Spur der in diesem Bereich in Richtung Tübingen zweispurig ausgebauten Bundesstraße unterwegs, als er unvermittelt wendete um in Richtung Rottenburg weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der linken Spur ebenfalls in Richtung Tübingen fahrenden Opel Grandland X eines 48-Jährigen. Während der Unfallverursacher und seine 20 Jahre alte Mitfahrerin unverletzt blieben, erlitten der Opel-Fahrer und seine 38 Jahre alte Mitfahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Beide wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde noch an der Unfallstelle einbehalten. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei kam es in Richtung Rottenburg bis etwa zwölf Uhr zu teilweisen Sperrungen und entsprechenden Behinderungen. (cw)

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