Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Kreisstraße 6729 hat sich ein Pkw-Lenker leicht verletzt. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem Citroen die K 6729 von Pfullingen kommend in Fahrtrichtung Gönningen. Auf Höhe der Deponie Selchental kam er in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen fuhr er circa 30 Meter durch das dortige Bankett und kollidierte mit einer Abwasserdohle. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug um etwa 160 Grad und kam auf der Dohle zum Stillstand. Der Heranwachsende verletzte sich dabei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Citroen, bei dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Pfullingen streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Der Sachschaden an der Abwasserdohle wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung des Pkw und der Reinigung für ungefähr eine Stunde vollgesperrt. (ar)

Sonnenbühl (RT): Fahrzeugbrand in der Gönninger Steige

Zu einem Pkw-Brand ist es am Mittwochnachmittag in der Gönninger Steige gekommen. Ein 40-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Steige in Richtung Genkingen unterwegs. In der letzten Kehre blieb sein zwölf Jahre alter Peugeot 307 stehen und fing zu rauchen an. Kurz darauf brannte der Pkw trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr aus. An dem Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Kurz nach 18 Uhr war der Einsatz beendet und die Gönninger Steige wieder frei befahrbar. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall in Echterdingen

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich am Mittwochnachmittag in Echterdingen ereignet. Kurz nach 15.30 Uhr war ein 83 Jahre alter Mercedes-Lenker auf der Tübinger Straße unterwegs und touchierte zunächst einen rechten Leitpfosten. Anschließend fuhr er auf den MAN-Lkw eines 57-Jährigen auf. Dadurch kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam schließlich an einem Carport zum Stehen. Beim Unfall lösten am Auto die Airbags aus. Ersten Erkenntnissen zufolge zogen sich der Senior und seine 82-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 11.000 Euro. Der Mercedes musste zudem abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr in die Tübinger Straße ausgerückt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gartenhecke in Brand geraten

In die Kurze Straße nach Echterdingen sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, ausgerückt. Dort hatte aufgrund von Unkrautbekämpfungsarbeiten mit einem Gasbrenner eine Gartenhecke Feuer gefangen. Durch einen Nachbarn konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden an der Hecke sowie einem angrenzenden Straßenschild wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Frickenhausen (ES): Einbrecher unterwegs

In der Siemensstraße in Frickenhausen hat in der Nacht zum Mittwoch ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17.45 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich ein Unbekannter zunächst gewaltsam Zutritt zur Mensa eines dortigen Gebäudes und drang im weiteren Verlauf ebenso brachial in ein Büro ein. Der Täter durchsuchte diverse Schränke. Was genau gestohlen wurde steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Neuffen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Wernau (ES): Brand von Geräteschuppen (Zeugenaufruf)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, ein offener Geräteschuppen in der Gottlieb-Wolfer-Straße in Brand geraten. Ein Zeuge, der das Feuer bemerkt hatte, leitete mit Eimern und Wasser aus dem Neckar erste Löschmaßnahmen ein, die von der Feuerwehr fortgesetzt und abgeschlossen wurden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden am Schuppen, in dem unter anderem alte Möbelstücke lagerten, kann abschließend noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob ein Zusammenhang mit vergangenen Bränden im nahegelegenen Stadionweg bestehen könnte. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 vom Polizeirevier Kirchheim entgegengenommen. (mr)

Nehren (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Erst am Mittwochabend ist entdeckt worden, dass Unbekannte in ein Wohnhaus in der Steinstraße eingebrochen sind. Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 21.30 Uhr, verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten in der Folge in sämtlichen Zimmern die Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Balkonbrand

Zum Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in die Straße Oberes Ried im Stadtteil Weilstetten ausgerückt. Gegen 21 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil Hausbewohner den Brand auf dem Balkon im ersten Stock entdeckt hatten. Der Wohnungsinhaber begann sofort mit ersten eigenen Löschversuchen, die von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch beendet werden konnten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die möglicherweise auf eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe hindeuten könnte. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Brand in einer Garage

Ein technischer Defekt an einer Batterie in einem Radio dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Garage am Mittwochabend in der Lindenstraße gewesen sein. Gegen 21.10 Uhr war es dadurch zum Brand gekommen, der rasch auf andere, in der Garage abgestellte Gegenstände übergegriffen hat. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen, sodass der Schaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird, auf das Inventar begrenzt werden konnte. Gebäudeschaden ist derzeitigen Erkenntnisse zufolge nicht entstanden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. (cw)

Balingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, auf der B 27 in Fahrtrichtung Hechingen gekommen. Dort staute sich nach der Anschlussstelle Balingen-Nord aufgrund einer beweglichen Baustelle und einer Reduzierung der Fahrstreifen der Verkehr, worauf eine 21-jährige Audi-Lenkerin auf der linken Spur auf den Peugeot einer 43-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls löste am Audi das Airbag-System aus. Beide Frauen erlitten beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 9.000 Euro belaufen dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Einbruch in Schule

Auf ein Notebook abgesehen hatte es ein Einbrecher, der am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Steinachstraße eingestiegen ist. Zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Montag, elf Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren hebelte er mehrere Türen auf und entwendete nach derzeitigem Stand ein Laptop. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung mit zwei Verletzten

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Hechinger Straße zu einem körperlichen Angriff auf zwei junge Erwachsene gekommen. Gegen 00.50 Uhr waren die beiden auf dem Heimweg, als plötzlich eine Glasflasche auf sie geworfen wurde, die neben ihnen auf dem Boden einschlug. Sie konfrontierten in der Folge die drei ihnen unbekannten männlichen Jugendlichen damit. Daraufhin wurden die Angreifer unmittelbar handgreiflich und schlugen gemeinsam auf die beiden ein. Ein Geschädigter wurde hierbei von einer weiteren Glasflasche am Kopf getroffen. Die Angegriffenen erlitten durch die Attacke mehrere Verletzungen und wurden anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Onstmettingen. Eine sofort eingeleitet Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb zunächst ohne Erfolg. Der Polizeiposten Tailfingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (ar)

Schömberg (ZAK): Maschinenbrand

Ein Brand an einer Maschine hat am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, im Birkenweg in Schörzingen die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. In einem dortigen Unternehmen war es aufgrund eines technischen Defekts an einer Maschine zu Verpuffungen und einem Brand gekommen, der von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ob an der Maschine ein Schaden entstand, steht abschließend noch nicht fest. (mr)

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