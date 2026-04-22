Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Autodiebstahl; Körperverletzungsdelikt; Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Dienstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zugezogen. Der 37-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Pedelec die Alte Steige abwärts und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Riederich (RT): Betrunken unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 63-Jähriger, der am Dienstagabend auf der B312 bei Riederich einem Zeugen aufgefallen war. Der Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Audi Q3 auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Leitplanken und Pfosten touchiert haben soll. Mit seinem durch den Unfall rauchenden Fahrzeug, fuhr der Mann anschließend über einen Feldweg in Richtung Riederich. Durch den Hinweis eines weiteren Zeugen, der ebenfalls das stark rauchende und beschädigte Fahrzeug der Polizei meldete, konnten der Fahrer und das Fahrzeug kurze Zeit später durch die Beamten angetroffen werden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. (nf)

Walddorfhäslach (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Gegen 21.40 Uhr geriet ein Mercedes vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der B27 in Brand, nachdem der Fahrer diesen noch auf den Standstreifen manövriert hatte. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr entstand am Fahrzeug ein Totalschaden. Durch das Feuer entstand ein Hitzeschaden an der Asphaltdecke. Ebenfalls trat Motoröl aus dem Fahrzeug aus, sodass zur Reinigung der Fahrbahn die Straßenmeisterei hinzugezogen wurde. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen zwischenzeitlich komplett gesperrt. (nf)

Metzingen (RT): Schmorbrand in Keller

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Stromkabel ist es am Dienstagabend zu einem Schmorbrand in einem Keller eines Einfamilienhauses gekommen. Gegen 18.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei an die Einsatzstelle in der Helmholtzstraße aus. Nach Überprüfung durch die Feuerwehr konnten die Bewohner unverletzt in ihre Wohnung zurückkehren. Durch den Brand war nach ersten Feststellungen nur geringer Sachschaden entstanden. (tr)

Esslingen (ES): Einbrecher auf der Flucht verunfallt (Zeugenaufruf)

Mehrere Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber haben am Dienstagabend nach einem geflüchteten Einbrecher gefahndet. Gegen 21.35 Uhr war ein Einbruch in ein Wohngebäude in der Plochinger Straße gemeldet worden, wonach der Tatverdächtige mit einem Fahrrad flüchtete und hierbei mit einem Streifenwagen kollidierte. Der bislang unbekannte Mann flüchtete nach dem Unfall zu Fuß und konnte trotz umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Am Dienstfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Inwieweit am Gebäude Wertsachen entwendet worden waren, steht noch nicht fest. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (tr)

Nürtingen (ES): Pkw entwendet

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Geländefahrzeug der Marke Toyota vom Verkaufsgelände eines Autohauses In der Au entwendet worden. Zwischen 17 Uhr und sechs Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den nicht zugelassenen und verschlossen ausgestellten Toyota Hilux. Mutmaßlich dieselben Täter hatten von einem anderen geparkten Fahrzeug die angebrachten Kennzeichen entwendet und an den bronzefarbenen Pick-Up angebracht und fuhren, nachdem ein weiteres geparktes Fahrzeug zur Seite geschoben worden war, davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. (tr)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

In Nürtingen ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung gekommen. Der 33-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 6.30 Uhr die Esslinger Straße von Unterensingen kommend, als er an der Kreuzung zur Unterensinger Straße die Vorfahrt eines bevorrechtigten Motorradfahrers missachtete, der die Unterensinger Straße von Wendlingen kommend befuhr. Durch die Kollision zog sich der 29-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung kam der Mann ins Krankenhaus. Das Motorrad musste nachfolgend abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro. (am)

Filderstadt (ES): Von Sonne geblendet (Zeugenaufruf)

Erst nachträglich zur Anzeige gebracht worden ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Vito und einer dreijährigen Fahrradfahrerin, weshalb die Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen sucht. Nach ersten Feststellungen bog am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr in Bernhausen ein 34-jähriger Mercedes Vito-Lenker von der Karlstraße kommend in die Aicherstraße in Fahrtrichtung Bonlanden ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang missachtete er, möglicherweise aufgrund Sonnenblendung, die an einer Fußgängerfurt bei Grünlicht querende Fahrradlenkerin samt erwachsener Begleitung. Nach ersten Angaben soll hierbei das dreijährige Kind auf dem Fahrrad durch eine Berührung mit dem Vito zu Boden gestürzt und nachfolgend verletzt worden sein. Medizinische Hilfe und Polizei wurde von den Beteiligten, die vor Ort ihre Personalien ausgetauscht hatten, nicht hinzugezogen. Nach späterer ärztlicher Untersuchung wurde das Kind zur weiteren Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Bei der nachträglichen Verkehrsunfallaufnahme wurde am Mercedes Vito kein Sachschaden festgestellt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen. (tr)

Esslingen (ES): Spielautomaten ausgeplündert

Auf die Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in der Schenkenbergstraße eingebrochen ist. Zwischen 2.30 Uhr und 5.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Tür gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Auf seiner Suche nach Sehenswertem stieß er auf zwei Spielautomaten, die er aufhebelte und ausplünderte. Mit seiner Beute von mehreren Tausend Euro suchte er anschließend unerkannt das Weite. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Ostfildern (ES): Körperverletzungsdelikt in Nellingen

In Nellingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte sich ein 18-Jähriger gegen 16.15 Uhr in Bereich Mergelweg / Sandsteinweg mit einem Bekannten zu einer Aussprache treffen, als er von mehreren zunächst Unbekannten angegriffen wurde. Die Personen schlugen und traten auf den Heranwachsenden ein, wobei auch ein schlagstockähnlicher Gegenstand zum Einsatz gekommen sein soll. Der Geschädigte erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen zu bereits bekannten jugendlichen Tatverdächtigen sowie den Hintergründen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): In Gewahrsam genommen

Ein 58-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen worden. Dieser verschaffte sich gegen 4.55 Uhr über ein Fenster Zutritt in eine Gaststätte in der Eberhardstraße, in welcher er Mobiliar und große Teile des Getränkesortiments zerstörte. Der Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude herausgesprochen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige. (am)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall mit Verletzten auf B 28

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 42.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der B 28. Gegen 13.45 Uhr war eine 72 Jahre alte Frau mit einem Fiat auf der Bundesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt nach Kiebingen fuhr sie auf den Seat einer 41-Jährigen auf, die aufgrund der roten Ampel angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf den ebenfalls stehenden VW einer 38-Jährigen geschoben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Seniorin sowie die 41-Jährige leicht verletzt. Die Unfallverursacherin kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Kurz nach 15 Uhr waren der Fiat sowie der Seat abgeschleppt und die Unfallaufnahme abgeschlossen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurde eine 49 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich Sülchenstraße / Im Lindele ereignet hat. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem BMW X5 die Straße Im Lindele und wollte die Kreuzung in Richtung Graf-Bentzel-Straße überqueren. Ersten Erkenntnissen nach übersah der 42-Jährige aufgrund der tiefstehenden Sonne die auf der Sülchenstraße vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Durch den Aufprall kam die Frau zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (nf)

Tübingen (TÜ): In Fachklinik gebracht

Ein psychisch auffälliger Mann musste am Dienstagmittag, kurz nach 15 Uhr, am Europaplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 70-Jährige schrie zunächst am Bahnhof umher und ging auch Passanten verbal an. In einer Buslinie fiel der Senior dann in ähnlicher Weise auf. Da er sich auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber aggressiv zeigte, musste er zu Boden gebracht und geschlossen werden. Nachfolgend wurde er in eine Fachklinik gebracht. (mr)

Hechingen (ZAK): LKW übersehen

Zu einer zeitweisen Vollsperrung der B27 zwischen Hechingen und Bisingen hat ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw am Dienstagabend geführt. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 25-jähriger VW-Lenker auf die B27 in Fahrtrichtung Bisingen auf. Eigenen Angaben zufolge übersah er den sich bereits auf der Bundesstraße befindlichen Lkw, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw mehrfach um die eigene Achse und kollidierte zunächst mit der rechten, anschließend mit der linken Leitplanke. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen dürfte sich der Sachschaden auf insgesamt circa 8.500 Euro belaufen. Während der Pkw abgeschleppt werden musste, konnte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Die Unfallstelle musste bis ca. 19.30 Uhr voll gesperrt werden. (am)

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