Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Betrunken auf E-Scooter, Körperverletzungsdelikt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbruch in Schule

In eine Schule in der Steinbeisstraße in Zell ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 6.45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere. Anschließend durchwühlte er das Mobiliar in mehreren Räumen und öffnete gewaltsam einen Tresor. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Frau mit Flasche geschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag bei den Kirchheimer Bürgerseen ereignet hat. Eine 42 Jahre alte Frau hielt sich gegen 16.40 Uhr nahe der Bürgerseen am Waldrand auf und filmte mit ihrem Smartphone die Landschaft. Ein bislang unbekannter Mann soll mit einem E-Scooter an der Frau vorbeigefahren sein und sie hierbei berührt haben. Hierdurch war die 42-Jährige zu Boden gestürzt. Anschließend schlug der Unbekannte mit einer Bierflasche auf den Kopf der Frau und fuhr dann in Richtung Flugplatz Hahnweide davon. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Die 42-Jährige erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Von dem Mann liegt bislang keine konkrete Personenbeschreibung vor. Da die Bereiche um die Bürgerseen und der Hahnweide am Samstagnachmittag stark besucht waren, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ms)

Bissingen an der Teck (ES): Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Sonntagnachmittag ist es gegen 17.45 Uhr in Bissingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern gekommen. Ein 11-Jähriger befuhr mit seinem Mountainbike die Untere Straße aus Richtung K1250 kommend und bog nach links in die Straße Hinter der Mühle ein, ohne dies vorher angekündigt zu haben. Die ebenfalls in die gleiche Richtung fahrende 55-jährige Radfahrerin setzte im Kurvenbereich zum Überholen des 11-Jährigen an. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Radler. Die Frau wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Das Kind wurde nicht verletzt, ein Erziehungsberechtigter kam ebenfalls vor Ort. An den beiden Rädern entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (nf)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befand sich der 57-Jährige kurz vor sieben mit seinem Rennrad im Kreisverkehr in der Tübinger Straße. Von dort wollte er nach rechts auf die Keplerbrücke abbiegen. Durch den hinter ihm fahrenden 43 Jahre alten Seat Leon Fahrer wurde der Fahrradfahrer leicht am Hinterrad touchiert, sodass er in der Folge stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Durch den ebenfalls vor Ort kommenden Rettungsdienst wurde der 57-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Rennrad beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Am Fahrzeug konnte augenscheinlich kein Schaden festgestellt werden. (nf)

Tübingen (TÜ): Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ein Mann ist am Sonntagmorgen betrunken mit seinem E-Scooter verunglückt und musste in eine Klinik gebracht werden. Eine Pkw-Lenkerin war gegen acht Uhr in der Stauffenbergstraße unterwegs, als sie einen Mann auf der Fahrbahn liegen sah. Als die Frau ihm zu Hilfe kommen wollte, stieg der 27-Jährige auf seinen E-Scooter und fuhr die Stauffenbergstraße abwärts. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen den stehenden BMW der Frau und stürzte zu Boden. Der Verunglückte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (ms)

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