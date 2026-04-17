Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfall, Einbruch und Diebstahl

Reutlingen (ots)

Plochingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Zu einem gemeldeten Wohnungsbrand sind die Einsatzkräfte am Freitagmittag, gegen 12.25 Uhr, in die Karlstraße in Plochingen ausgerückt. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Zuvor war die Einsatzstelle von der Polizei abgesperrt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war die Brandausbruchsstelle in einer Wohnung im dritten Obergeschoss, wonach sich der Brand in Richtung des direkt angrenzenden Mehrfamilienhauses drohte auszubreiten. Die im Gebäude anwesenden Personen konnten sich selbstständig aus dem Haus begeben, sie wurden an einer eingerichteten Sammelstelle vom Rettungsdienst betreut und versorgt. Nach derzeitigem Stand sind durch den Brand und den Löscheinsatz mehrere Wohnungen betroffen und derzeit unbewohnbar. Mehrere Familien wurden von der Stadt untergebracht bzw. kamen bei Verwandten unter. Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache dauern an. Ersten Schätzen nach beläuft sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 35-jähriger Bewohner verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (tr)

Filderstadt (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Plattenhardt verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein VW-Lenker kurz nach sieben Uhr auf der Hohenheimer Straße in Richtung Bernhausen unterwegs. Vor dem Einfahren in den Kreisverkehr mit der Hofwiesenstraße kollidierte er mit einem bevorrechtigten 38-Jährigen auf einem Mountainbike, der auf dem Fahrradweg die Straße kreuzte. Der Radler stürzte in der Folge zu Boden. Nachdem sich der VW-Lenker nach dem Mann erkundigt hatte, setzte er seine Fahrt fort. Ein 27-Jähriger, der den VW gelenkt haben soll, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden. Der Radfahrer, der ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Plochingen (ES): In Baustelle eingebrochen

In eine Baustelle in der Esslinger Straße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften sich die Kriminellen wohl zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Rohbau verschafft haben. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie auf ihr Suche nach Stehlenswertem mehrere Maschinen wie Akkuschrauber, Bohrhammer, eine Fräsmaschine samt diversem Zubehör und Akkus mitgehen. Zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Großbettlingen (ES): Brand

Zum Brand an einer Garage sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmittag in die Jahnstraße ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr war den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei zunächst ein Brand einer Garage gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in an einer Garage aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 38 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht werden. Da sich in unmittelbarer Nähe auch ein Gastank befand, musste dieser von der Feuerwehr gekühlt und das Gas kontrolliert abgelassen werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurden neben der Garagenwand und einem Gartenzaun auch der Traufüberstand eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Eiffelturm gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine mehr als vier Meter hohe Nachbildung des Pariser Eiffelturms haben Unbekannte zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, gestohlen. Die über 50 kg schwere Stahlkonstruktion war auf dem Quartiersplatz in der Eisenbahnstraße auf der Freifläche von der alten Güterhalle auf einem Betonsockel verschraubt gewesen. Möglicherweise könnten der zeitaufwändige Abbau und der Abtransport der Skulptur, zu dem mindestens ein Transporter notwendig gewesen sein dürfte, aufgefallen sein. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war in diesem Bereich am Mittwochmittag, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, ein silberner oder graue Sprinter beobachtet worden, der möglicherweise mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte. Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/91620 um Hinweise. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell