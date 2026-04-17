Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Geschwindigkeitsüberschreitung Widerstand geleistet; Brände von Backofen und Photovoltaikanlage; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Zu schnell unterwegs und Widerstand geleistet

Einer ganzen Reihe von Anzeigen sieht ein 48-Jähriger entgegen, der nach einem Geschwindigkeitsverstoß am Donnerstagabend auf B10 kontrolliert wurde. Der Mann war gegen 17.30 Uhr auf der B10 im Bereich des Plochinger Dreiecks mit seinem Ford Transit bei erlaubten 80 km/h mit rund 108 km/h gemessen worden. Bei der nachfolgenden Kontrolle zeigte sich der Mann nicht nur völlig uneinsichtig, sondern verweigerte die Herausgabe seiner Ausweisdokumente, die Angaben seiner Personalien und jegliche Mitarbeit. Letztendlich musste er sogar zwangsweise aus dem Fahrzeug geholt werden, wogegen er so Widerstand leistete, dass im Handschließen angelegt und er in Gewahrsam genommen werden musste. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen und der Feststellungen seiner Personalien auf der Dienststelle wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Neben einem Bußgeld von rund 150 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot dürfte die Verweigerung seiner Personalien und die Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte für den 48-Jährigen nun deutlich kostspieliger werden. (cw)

Filderstadt (ES): Brand von Küchengerät

Zu einem gemeldeten Küchenbrand sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, in den Wilhelm-Raabe-Weg in Sielmingen ausgerückt. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung, die nach derzeitigem Stand aufgrund eines technischen Defekts an einem Backofen entstanden war, schnell unter Kontrolle bringen. Mehrere Personen einschließlich der Bewohnerin der Wohnung wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, wobei ein 68-jähriger Mann, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen hatte, aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste. Die Wohnung war unmittelbar nach den Löscharbeiten wegen des Brandrauchs nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. (tr)

Esslingen (ES): Brand

Zu einem Kleinbrand auf einem Gebäudedach in der Dornierstraße sind am Freitagmorgen die Einsatzkräfte in den Stadtteil Sirnau ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, war es an einer Verkabelung einer Photovoltaikanlage wohl aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand gekommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (tr)

Nürtingen (ES): Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte, drei nicht mehr fahrtaugliche Autos, ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro und entsprechende Verkehrsbehinderungen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 313 (Metzinger Straße) bei Nürtingen. Kurz vor 17 Uhr war ein 80 Jahre alter Mann mit einem VW auf der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Da sich der Verkehr zu stauen begann, wollte der Senior auf die linke Spur wechseln und kollidierte dabei mit einem dort befindlichen Mercedes, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Der Mercedes streifte in der Folge die betonierte Mittelmarkierung und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der VW wiederum stieß nach dem Gegenlenken des Seniors mit einem rechts stehenden Audi eines 41 Jahre alten Mannes zusammen. Anschließend bleib er quer zur Fahrbahn stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten der 41-Jährige sowie die 75-jährige Mitfahrerin im VW leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der B 313 erforderlich. (mr)

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