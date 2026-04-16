Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Flucht vor Polizeikontrolle; Rauchentwicklung; Diebstahlsdelikte

Reutlingen (ots)

Trunkenheitsfahrt endet in Hausfassade (Zeugenaufruf)

50.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Nacht zum Donnerstag auf der Lichtensteinstraße in Gönningen. Der 25-jährige Fahrer eines Seat Leons kam gegen 0.45 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen eine Hauswand. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest, worauf ein entsprechender Atemtest einen vorläufigen Wert von deutlich über ein Promille ergab. Im Krankenhaus wurde der durch den Unfall leichtverletzte Mann untersucht. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, der Seat aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens abgeschleppt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die zwei Frauen welche unmittelbar nach dem Unfallgeschehen dem Fahrer zu Hilfe eilten, sich unter der Telefonnummer 07121 / 942-333 zu melden. (nf)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurde eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung vom Parkplatz der Hochschule in die Alteburgstraße (L383) ereignet hat. Eine 20-Jährige wollte kurz nach 17 Uhr mit ihrem Opel Corsa vom Parkplatz der Schule herkommend, nach rechts auf die L383 in Richtung Gönningen einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Mazda CX3, dessen 23-jährige Fahrerin nicht mehr schnell genug reagieren konnte, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt die Mazda-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige nachfolgend ins Krankenhaus. Beide Autos, an denen wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro entstanden sein dürften, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße bis etwa 19 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. (cw)

Münsingen (RT): In Fahrradgeschäft eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist erneut in ein Fahrradgeschäft in der Bertha-Benz-Straße eingebrochen worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich ein Krimineller gegen 0.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem dürfte er allerdings von der Alarmanlage gestört worden sein, sodass er bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder das Weite gesucht haben dürfte. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit dem zurückliegenden Einbruch in die gleiche Firma von Anfang März besteht, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cw)

Plochingen (ES): Vor Polizei davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein Pkw-Lenker ist am Mittwochabend vor einer Polizeikontrolle davongefahren und mit seinem Fahrzeug verunglückt. Beamte des Polizeireviers Esslingen hatten eine Kontrollstelle auf Höhe eines Wanderparkplatzes an der L 1201 zwischen dem Stumpenhof und der Deponie Weißer Stein eingerichtet. Gegen 19.10 Uhr näherte sich ein Audi A 3 Sportback der Kontrollstelle vom Stumpenhof herkommend. Etwa 150 Meter vorher wendete der Fahrer mit seinem Fahrzeug und fuhr zurück. Eine Streife fuhr im Anschluss dem Audi hinterher, verlor ihn aber kurzfristig aus den Augen. An der Kreuzung Schorndorfer Straße/Teckplatz bemerkten die Beamten das Fahrzeug auf der Linksabbiegespur vor der roten Ampel. Als der Fahrer den Streifenwagen kommen sah, fuhr er bei Rot über die Kreuzung und mit hoher Geschwindigkeit die Schorndorfer Straße geradeaus in Richtung Stadtmitte davon. Kurz vor der Einmündung Lettenackerstraße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Sportwagen, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und prallte frontal gegen einen Lichtmasten. Der Fahrer konnte sich im Anschluss selbst aus seinem im Frontbereich völlig demolierten Fahrzeug befreien und rannte zu Fuß weiter. Der 26-Jährige wurde von den Beamten nach kurzer Zeit eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, worauf der Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Da die Besitzverhältnisse des Autos nicht geklärt werden konnten, wurde der Audi sichergestellt. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Mitarbeiter des Stromversorgers kümmerten sich um den beschädigten Lichtmasten. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Audi-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (ms)

Deizisau (ES): Unfall auf der B 10

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 10 ereignet. Ein 42-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit einem Hyundai auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Esslingen herkommend in Richtung Göppingen unterwegs. Seinen Angaben nach überkam ihn auf Höhe von Deizisau ein sogenannter Sekundenschlaf und er fuhr bei dichtem, teils stockendem Verkehr auf den vorausfahrenden BMW eines 28 Jahre alten Mannes auf. Anschließend prallte der Wagen des Unfallverursachers noch gegen den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Tiguan eines 55-Jährigen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Kurz vor 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Straßenlaterne kollidiert

Beträchtlicher Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Echterdingen entstanden. Gegen 16.15 Uhr war ein 60 Jahre alter Mann mit einem Audi auf der Hauptstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt mit einer Straßenlaterne kollidierte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt haben. Verletzt wurde der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die erheblich beschädigte Laterne wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrbahnbereich entfernt. Auch eine Mitarbeiterin der Stadt kam vor Ort. Der nicht mehr fahrtaugliche Audi musste abgeschleppt werden. (mr)

Kirchheim (ES): Topf auf Herd vergessen

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch um kurz vor 21.30 Uhr in die Dettinger Straße ausgerückt. Aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders war die Rettungskette in Gang gesetzt worden. Vor Ort konnte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten vor Ort war, in der betreffenden Wohnung einen Topf mit einem Schwamm zum Auskochen feststellen, welcher vergessen wurde. Nach Durchlüftung der Räumlichkeiten wurde am Gebäude oder der Einrichtung kein Sachschaden festgestellt. Verletzt wurde niemand. (ar)

Filderstadt (ES): Psychisch auffällige Person

Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Mittwochabend von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Gegen 21.15 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin verständigt, weil Jugendliche in der Eugenstraße einen Bewohner auf seinem Balkon stehend mit einer Waffe gesehen hatten. Da ersten Erkenntnissen zufolge von einer augenscheinlich scharfen Schusswaffe ausgegangen werden musste, wurde das Gebäude von mehreren Polizeikräften mit entsprechender Schutzausstattung umstellt. Der Mann öffnete eigenständig die Tür und konnte widerstandslos festgenommen werden. Wie es sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe. Der Mann wurde nach ärztlicher Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert. (ar)

Tübingen (TÜ): Unfall mit Roller

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag hat sich ein Rollerfahrer leicht verletzt. Ein 73-Jähriger befuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem PKW die Schweickhardtstraße und beabsichtigte auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart aufzufahren. Hierbei übersah er einen geradeausfahrenden 70-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad und kollidierte mit diesem. Der Zweiradlenker stürzte und verletzte sich leicht. Er begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in medizinische Behandlung. Am Roller entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Der Sachschaden am Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ar)

Tübingen (TÜ): Kupferkabel aus Baustelle entwendet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Eugenstraße sucht das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400. Die Täter entwendeten zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, sieben Uhr, aus dem Gebäude, das zum Teil mit einem Baugerüst versehen ist, mehrere hundert Meter Kabel. Möglicherweise betraten die Diebe den Rohbau über das Gerüst und gelangten so an die zum Einbau vorgesehenen Kabel. Die Höhe des Diebesguts, bei dem es sich um Kupferkabel mit weißer Kunststoff-Ummantelung handelt, wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (tr)

Balingen (ZAK): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

In Ostdorf und Balingen hat am Mittwoch mutmaßlich ein und derselbe Trickdieb sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr gab sich der Unbekannte gegenüber einem Senior in der Lisztstraße als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und äußerte, den Stromzähler ablesen zu müssen. Außerdem stehe eine Überprüfung der Heizkörperthermostate an. Während sich der Täter in den Wohnräumen umschaute, entwendete er in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel samt Inhalt des Seniors. Gegen 15.15 Uhr und 16 Uhr wurden zwei Senioren in der Frühlingstraße und in der Martinstraße in Ostdorf Opfer derselben Masche des Trickdiebstahls. Auch hier gab der Kriminelle vor, im Auftrag der Stadtwerke den Stromzähler ablesen zu müssen, und entwendete aus den Geldbeuteln der Bewohner Bargeld. Der Täter ist circa 170 Zentimeter groß, hat blonde Haare und eine Halbglatze. Er trug eine tiefhängende Jeanshose und einen graublauen Pullover. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

Die Polizei rät in solchen Fällen außerdem:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bei denen Sie sich nicht absolut sicher sind, um wen und welches berechtigte Anliegen es sich handelt. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist oder Sie die Rechtmäßigkeit ihres Erscheinens prüfen konnten.

- Lassen Sie nur Handwerker oder Vertreter in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggebern, Unternehmen oder Behörden immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

- Wichtig: Lassen Sie den Besucher in dieser Zeit vor der vollständig geschlossenen Wohnungstür warten!

Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (mr)

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