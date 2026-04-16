PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz des Speedmarathons am 15. April 2026 des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

Rund 1.000 Fahrzeugführer mussten von der Polizei und den Verkehrsbehörden während des Speedmarathons im Bereich des Polizeipräsidium Reutlingen beanstandet werden.

Im Rahmen des europaweiten Speedmarathons haben die Verkehrspolizei und die Polizeireviere im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen in enger Abstimmung mit den Landkreisen und Kommunen am Mittwoch die Geschwindigkeitskontrollen nochmals deutlich intensiviert. Besonders im Fokus der Überwachungsmaßnahmen lagen dabei die gefahren- und unfallträchtigen Strecken in den vier Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis. In der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 13. bis 19. April stellt der Speedmarathon regelmäßig den Schwerpunkt der Aktion dar.

Insgesamt wurden durch das Polizeipräsidium Reutlingen, das an diesem Tag rund 136 Beamtinnen und Beamte an 31 Kontrollstellen einsetzte, und den beteiligten Behörden, die mit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 25 Kontrollstellen im Einsatz waren, die Geschwindigkeiten von knapp 28.800 Fahrzeugen gemessen. Während sich die ganz überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsregeln hält, mussten dennoch 1.005 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet werden. Dabei lag in 43 Fällen die Geschwindigkeitsüberschreitung im Anzeigenbereich, d.h. die Betroffenen erwartet mindestens ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Sieben Fahrerinnen und Fahrer waren gar so viel zu schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Einer der unrühmlichen Spitzenreiter war ein 46-Jähriger, der auf der schmalen, kurvenreichen L380A zwischen Metzingen-Glems und Eningen mit seinem Audi RS6 bei erlaubten 80 km/h rund 60 km/h zu schnell fuhr. Neben zwei Punkten in Flensburg erwartet ihn nun ein Bußgeld von mindestens 560 Euro und zwei Monate Fahrverbot.

Zudem mussten am Mittwoch zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie unter der Einwirkung von Drogen standen. Einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 100 Euro erwarteten 14 Fahrer oder Fahrerinnen, die mit dem Handy am Steuer ertappt wurden. Auch mussten 5 Verkehrsteilnehmer verwarnt werden, weil sie keinen Gurt angelegt hatten.

Zusatzinfo:

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen verloren im vergangenen Jahr bei 35 Verkehrsunfällen 38 Menschen ihr Leben. In neun Fällen, also bei mehr als jeden fünften Verkehrstoten, war überhöhte Geschwindigkeit ursächlich oder mitursächlich. Deshalb wird die Geschwindigkeitsüberwachung weiterhin integraler Bestandteil der polizeilichen Arbeit zur Erhöhung der Sicherheit auf unseren Straßen sein. Die intensiven Kontrollen werden in der noch bis Sonntag laufenden Speedweek und auch darüber hinaus fortgesetzt. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 16:45

    POL-RT: Verkehrsunfall in Filderstadt und Maschinenbrand in Schömberg

    Reutlingen (ots) - Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bonlanden Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochvormittag in Bonlanden gekommen. Gegen 9.40 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Bonländer Hauptstraße ortseinwärts unterwegs. An der Einmündung der Ringstraße bog er nach rechts ab, um unmittelbar danach ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:28

    POL-RT: Brand, Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Köngen (ES): Brand einer Heizdecke Ein technischer Defekt an einer Heizdecke hat in der Nacht zum Mittwoch zum Einsatz der Rettungskräfte in der Ringstraße geführt. Gegen 4.10 Uhr alarmierten Bewohner Feuerwehr und Polizei, nachdem diese bereits versuchten, die den Brand selbst zu löschen. Die Feuerwehr, die mit acht Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort war, konnte die brennende Decke samt Matratze schnell löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 16:32

    POL-RT: Unfall mit Radfahrer, Einbruch in Schule

    Reutlingen (ots) - Köngen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Kurz vor sieben Uhr war ein 33-jähriger Hyundai-Lenker auf der Zeppelinstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links an der Kreuzung mit der Benzengrabenstraße touchierte er einen dort wartepflichtigen, 43 Jahre alten Radfahrer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren