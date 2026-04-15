Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Brand einer Heizdecke

Ein technischer Defekt an einer Heizdecke hat in der Nacht zum Mittwoch zum Einsatz der Rettungskräfte in der Ringstraße geführt. Gegen 4.10 Uhr alarmierten Bewohner Feuerwehr und Polizei, nachdem diese bereits versuchten, die den Brand selbst zu löschen. Die Feuerwehr, die mit acht Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort war, konnte die brennende Decke samt Matratze schnell löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Der Rettungsdienst brachte beide Bewohner leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (nf)

Aichtal (ES): Alkoholisiert aufgefahren

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein 45-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 abgeben. Der Mann war kurz nach 16.30 Uhr mit einem Fiat Talento in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr auf den BMW eines 30-Jährigen auf, der wegen eines eingescherten Fahrzeugs abgebremst hatte. Durch umherfliegende Teile wurde auch ein VW beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest, worauf ein entsprechender Atemtest einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergab. Im Krankenhaus musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fiat abgeschleppt. (mr)

Hechingen (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Hechingen verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr war ein 29 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Sigmaringer Straße stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Straße Im Kessler stand im Gegenverkehr ein Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der dortigen Haltestelle und ließ mehrere Kinder auf den Gehweg aussteigen. Ein 13-Jähriger wollte nach dem Verlassen des Busses die Straße am Heck des Fahrzeugs überqueren und wurde hierbei vom VW leicht erfasst. Der Junge stürzte in der Folge zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

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