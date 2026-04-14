Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.03.2026 um 11.23 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6246100)

Unter dem dringenden Tatverdacht, am Abend des 29.03.2026 auf einen 51-Jährigen eingestochen zu haben, ist ein 20 Jahre alter Mann nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Kriminalkommissariats Reutlingen vorläufig festgenommen worden. Der unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannte Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen der Kriminalpolizei zufolge, soll der 20-Jährige gegen 18.40 Uhr in der Carl-Diem-Straße den 51-Jährigen angegriffen und mit einem Messer schwere Verletzungen zugefügt haben. Dabei soll er auch den Tod des Angegriffenen billigend in Kauf genommen haben. Daraufhin flüchteten der Tatverdächtige und seine zwei Begleiter zunächst unerkannt. Das nicht lebensgefährlich verletzte Opfer musste daraufhin in einer Klinik behandelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Freitag, den 10.04.2026, festgenommen und beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 20-jährige Afghane wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern weiterhin an. (nf)

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