Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Berichtigung Pressemeldung, Zeugenaufruf, mehrere Brände, mehrere Verkehrsunfälle mit teils schwer verletzten Personen, Einbruch, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Berichtigung der Pressemeldung zur Pressemeldung vom 11.04.2026 / 18.46 Uhr Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Es hat sich ein Fehler in der oben genannten Pressemeldung beim Alter der verstorbenen Person eingeschlichen. Zudem ergaben sich neue Erkenntnisse beim Unfallhergang. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

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Trochtelfingen (RT) - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der B 312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten gekommen. Gegen 15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die B 312 in Fahrtrichtung Pfronstetten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 25-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 70-Jährigen. Dieser hatte zuvor einen Traktor überholt. Durch die Kollision erlitt der 25-jährigen Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 70-jährige BMW-Fahrer musste mit leichten Verletzungen nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klink verbracht werden. Seine 69-jährige Beifahrerin musste hingegen mittels eines Rettungshubschraubers mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die B 312 war bis 20.30 Uhr voll gesperrt.

Reutlingen (RT): Am Steuer eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Bundesstraße 27, kurz vor der Ausfahrt Walddorfhäslach, gekommen. Ein 67-Jähriger Mann war mit seinem Pkw VW Polo auf der B27 von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs. Während der Fahrt überkam den Fahrer, eigenen Angaben zufolge, der Sekundenschlaf, weshalb er nach rechts in den Grünstreifen kam, wo er mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen kollidierte. Nachdem der Mann durch das Fahrmanöver aufwachte, lenkte er das Fahrzeug wieder auf den rechten Fahrstreifen und fuhr an der Ausfahrt Walddorfhäslach ab um seinen Pkw auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarkt abzustellen. Im Anschluss verständigte er seine Ehefrau über den Unfall und diese dann die Polizei. Sowohl Pkw als auch Fahrer konnte von der Streife auf dem Parkplatz festgestellt werden. An den Unfallhergang konnte sich der Pkw-Lenker nicht erinnern, nur dass er beim Aufwachen mit dem Pkw gerade im Grünstreifen fuhr und sofort gegengelenkt habe. Aufgrund des fahrigen Zustands des Fahrers sowie des doch massiv beschädigten Pkw wurde ein Rettungswagen angefordert, welcher den Mann, zur Vorsorge, mit in eine nahegelegene Klinik nahm. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Der Fahrer sieht einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

Pfullingen (RT): Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 33-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen leicht verletzt worden. Die Radfahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, die Römerstraße entlang des Radfahrstreifens. Währenddessen wollte ein 81-jährige VW-Lenker vom Parkplatz des Edeka-Marktes aus in die Römerstraße einbiegen. Dabei übersah er die querende Radfahrerin, woraufhin es zur Kollision kam. In Folge dieser stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand kein Sachschaden, während das Fahrrad geringfügige Beschädigungen aufwies.

Sonnenbühl (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Nelkenstraße in Sonnenbühl-Undingen ist in der Zeit von Freitagmorgen, 03.04.2026 gegen acht Uhr und Samstagmorgen, 11.04.2026 gegen drei Uhr eingebrochen worden. Über eine eingeworfene verglaste Eingangstür im Untergeschoss verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zum Gebäude. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten und Schränke durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich nach derzeitigen Ermittlungen auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Alb hat gemeinsam mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Baltmannsweiler (ES): Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Fünf leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Baltmannsweiler ereignet hat. Gegen 0.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes GLB die Baacher Straße in Richtung Baach. Kurz nach Ortsausgang Baltmannsweiler kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutsche in den Grünstreifen. Hier kollidiertes das Fahrzeug mit einem Zaun und kam dann seitlich zum Stehen. Bei der Kollision wurde der 20-Jährige Fahrer und die vier Insassen im Alter von 8, 17, 23 und 33 Jahren leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war, medizinisch vor Ort erstversorgt. Eine Mitnahme in eine Klinik war glücklicherweise nicht von Nöten. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Schaden am Zaun konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehren aus Baltmannsweiler und Esslingen waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit.

Wendlingen am Neckar (ES): Brand von Gartenlaube

Am Samstagabend ist es in Wendlingen zu einem Brand einer Gartenlaube gekommen. Gegen 21.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Esslingen ein Brand einer Gartenlaube im Bereich "Am Berg" mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte dort eine Gartenlaube im Vollbrand festgestellt werden. Die Feuerwehr Wendlingen am Neckar, welche mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zur Folge ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Brandstiftung oder einem Fehlverhalten anderer Personen. Möglicherweise könnte auch ein Blitzschlag brandursächlich sein. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Wernau (ES): Asche entzündet Gartenhütte und Hecke

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Brand einer Gartenhütte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wernau gewesen sein. Gegen 0.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand einer Gartenhütte in der Breslauer Straße in Wernau gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte die Gartenhütte und die danebenstehende Hecke im Vollbrand festgestellt werden. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren der Stadt Wernau und Wendlingen am Neckar, welche mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräfte vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf umstehende Häuser verhindert und der Brand schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zur Folge hatten die Eigentümer der Gartenhütte am Abend zuvor gegrillt und die Asche abgelöscht. Vermutlich gelangte hierbei warme Aschereste in die Hecke, die sich dann Stunden später entzündete.

Mössingen (TÜ): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der L 385 schwere Verletzungen. Gegen 11.45 Uhr war eine 39-Jährige mit einem VW Up auf der L 385 von Talheim in Richtung Mössingen unterwegs. Auf Höhe Ziegelhütte musste sie einem vorausfahrenden Fahrzeug ausweichen und geriet dabei auf die Gegenspur. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner BMW in Richtung Talheim unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ebenfalls wurde durch den Unfall der Audi eines 70-jährigen Unbeteiligten beschädigt. Die L 385 wurde im Zuge dessen zur Unfallaufnahme bis ca. 15.00 Uhr voll gesperrt. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Mössingen (TÜ): Leichtverletzt nach Unfall

Zu leichten Verletzungen und einem hohen Sachschaden ist es bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in Mössingen gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah ein 36-Jähriger mit seinem Toyota beim Einfahren von einem Grundstück in die Butzenbadstraße den Mercedes eines 22-Jährigen. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitt die 22-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen, welche jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Körperverletzung im Bus

Am Samstagabend ist es am Bahnhof in Balingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 21 Uhr entbrannte einem Wortgefecht zwischen den zwei männlichen Personen, (19 und 30 Jahre). Beide Beteiligte des Streites stiegen am Bahnhof dann in denselben Bus ein. Der 19-jährige fing daraufhin an über Lautsprecher im Bus zu telefonieren. Dies störte den 30-Jährigen, weshalb er den Mann auf sein Telefonat ansprach. Nachdem dies keine Wirkung zeigte, stand er auf und lief in Richtung des jüngeren Mannes. Bei Erkennen des auf ihn zukommenden Mannes, stand der 19-Jährige sofort auf und versetzte dem Anderen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser wehrte sich hiernach und es kam zu gegenseitigen Schlägen der beiden Männer. Beim Versuch, durch den 20-jährigen Zeugen, die Beiden zu trennen, versetzte der jüngere dem Älteren nochmals einen Schlag ins Gesicht. Beide beteiligten Männer erlitten leichte Verletzungen im Gesicht, welche nicht behandelt werden mussten.

Hechingen (ZAK): Radfahrer von Pkw-Lenkerin erfasst

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Hechingen, in der Haigerlocher Straße ereignete. Der 63-jährige Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Haigerlocher Straße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes bog die ebenfalls 63-jährige Fahrerin eines Pkw Seats zeitgleich nach links auf die Haigerlocher Straße ein. Hierbei übersah sie den bereits im Bereich der Zufahrt befindlichen Radfahrer, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 63-Jährige prallte zunächst gegen den Pkw und stürzte im Anschluss zu Boden. Aufgrund der Verletzung wurde der Radfahrer nach medizinischer Erstversorgung vor Ort durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf lediglich 100 Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Hecke in Brand geraten

Zu einem Heckenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Samstagabend, gegen 19 Uhr, in die Plettenbergstraße nach Balingen-Roßwangen ausgerückt. Die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das daneben befindliche Gebäude verhindern. Nach ersten Schätzungen entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden am Gebäude und am angrenzenden Grundstück von etwa 12.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wird als Brandursache eine unsachgemäße Entsorgung einer glimmenden Zigarette angenommen, welche aufgrund des Windes in die Hecke geweht wurde. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 30-Jähriger Mitfahrer eines Schmalspurschleppergespanns bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr erlitten. Das Schmalspurgespann mit Anhänger, welches von einem 33-Jährigen gelenkt wurde, war im Zusammenhang mit der vom Albverein organisierten "Landschaftputzete" auf der L 365 zwischen Owingen und Ostdorf unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Personen auf dem Anhänger und auf der Ackerschiene. In einer Linkskurve fiel der 30-Jährige aus bislang unbekannter Ursache von der Ackerschiene auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Am Schmalspurgespann entstand kein Schaden. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme musste die L 365 voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde um 12.40 Uhr wieder aufgehoben.

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