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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Person durch Schüsse verletzt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Esslingen am Neckar (ES): Person durch Schüsse verletzt

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht derzeit nach Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Maillepark in Esslingen am Neckar ereignet hat. Gegen Mitternacht sollen dort mehrere Personen in einen Streit geraten sein. In Folge dessen wurde ein 31-jähriger Mann durch Schüsse schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Mehrere Angreifer flüchteten nach der Tat unerkannt. Spezialisten des Kriminaltechnik wurden mit der Spurensicherung betraut. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu den derzeit noch unklaren Hintergründen der Tat aufgenommen. Von den Angreifern ist lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet waren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Esslingen, Telefon 0711 / 3990 -0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Julian Huissel

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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