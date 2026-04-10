Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Bundesweite Aktionswoche für Gewässer- und Umweltschutz (BAGU)

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Mainz (ots)

Vom 13. bis 19. April 2026 findet erneut die bundesweite Aktionswoche zum Gewässer- und Umweltschutz statt. Ziel der Aktion ist es, die Einhaltung von Umwelt- und Abfallvorschriften insbesondere in der Binnenschifffahrt verstärkt zu kontrollieren und das Bewusstsein für den Schutz von Gewässern zu schärfen.

Unter der Koordination der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen beteiligt sich auch die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz an den Maßnahmen. Über einen Zeitraum von einer Woche hinweg werden verstärkt Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung geltender Vorschriften sicherzustellen.

Im Betrieb von Schiffen entstehen unterschiedliche Abfallarten, darunter Ölschlämme, Rückstände aus der Abgasreinigung, Maschinenraumabfälle sowie Abwässer aus Bordtoiletten. Diese müssen fachgerecht entsorgt werden. Bestimmte Stoffe wie Abgase, Waschwasser oder Küchenabfälle dürfen nur unter strengen gesetzlichen Auflagen in die Umwelt abgegeben werden. Nationale und internationale Regelungen sorgen dafür, die Belastung von Gewässern und Luft so gering wie möglich zu halten.

Verstöße gegen diese Vorschriften können erhebliche Umweltschäden verursachen und werden konsequent verfolgt. Neben den Kontrollen setzen die beteiligten Behörden auch auf Aufklärung: In Gesprächen mit Verantwortlichen in der Schifffahrt werden wichtige Informationen vermittelt und das Umweltbewusstsein gestärkt, um Verschmutzungen bereits im Vorfeld zu vermeiden. An der Aktionswoche sind verschiedene Behörden auf Landes- und Bundesebene beteiligt, die gemeinsam die Überwachung und Sicherheit in der Binnenschifffahrt gewährleisten.

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