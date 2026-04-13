Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rettungseinsatz; Autokorso gestoppt; Tödlicher Bahnunfall; Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Raubdelikte; Einbruch

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Hilflose Lage

Eine Seniorin hat sich am Sonntagnachmittag in einer hilflosen Lage in ihrer Wohnung in der Uhlandstraße befunden. Aufgrund eines Sturzes konnte sich die Dame gegen 13.40 Uhr nicht mehr selbstständig aufrichten. Da sie gerade beim Kochen war, kam es in der Folge noch zu einer leichten Rauchentwicklung. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Seniorin zügig helfen. Der Rettungsdienst versorgte die Dame ambulant, die nach derzeitigem Stand unverletzt blieb. Ein Sachschaden entstand nicht. (ar)

Esslingen (ES): Autokorso gestoppt

Ein Hochzeitskorso ist am Sonntagnachmittag in der Esslinger Innenstadt von der Polizei gestoppt worden. Gegen 15.20 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft von Mettingen herkommend in Richtung Innenstadt unterwegs sei. Aus einem der Pkw sei dabei auf der Fahrer- sowie der Beifahrerseite geschossen worden. Die Fahrzeuge konnten von der Polizei im Anschluss in der Augustinerstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden in einem Skoda zwei Schreckschusswaffen aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen zwei Männer im Alter von 21 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Weiterhin müssen mehrere Fahrer mit einem Bußgeld wegen Belästigung Anderer durch unnützes Hin- und Herfahren rechnen. (ms)

Esslingen (ES): Tödlicher Bahnunfall

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs Oberesslingen ereignet. Ein Mann hatte sich gegen 15.20 Uhr vor einen in Richtung Stuttgart fahrenden Metropolexpress begeben. Er wurde daraufhin von dem Zug erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Bahnverkehr musste für etwa eineinhalb Stunden unterbrochen werden. Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung kamen zur Unterstützung vor Ort. (ms)

Wernau (ES): Fahrzeugbrand (Zeugenaufruf)

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen zum Parkplatz der Sportanlagen in Wernau ausgerückt, nachdem gegen 3.50 Uhr mehrere Notrufe eingegangen waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw der Marke Mercedes bereits in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat wegen des Verdachts der Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang mit einem ebenfalls im Stadionweg abgestellten und nahezu ausgebrannten Pkw (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6249376) besteht. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0, erbeten. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. (tr)

Wendlingen (ES): Unfall mit verletztem Kind

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Wendlingen verletzt worden. Eine 45-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit einem Opel Astra auf der Bahnhofstraße unterwegs. Hierbei erfasste sie mit ihrem Wagen einen neun Jahre alten Jungen, der zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw über die Straße lief. Der Neunjährige erlitt hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Ohne Licht und Helm über die rote Ampel

Lebensgefährlich verletzt wurde ein jugendlicher Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Wilhelm-Maybach-Straße / Ostangente (B28) / Schulstraße. Der 15-Jährige war gegen 20.45 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Wilhelm-Maybach-Straße unterwegs und wollte die Bundesstraße in Richtung Schuhstraße überqueren. Dabei missachtete er die Ampel und fuhr trotz Rotlicht über die Fahrbahn. Ein aus Richtung Ergenzingen heranfahrender 66 Jahre alte Fahrer eines Skoda Octavia hatte weder Chancen, den in der Dunkelheit ohne Licht fahrenden Radler rechtzeitig zu erkennen, noch um reagieren zu können, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Jugendliche wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort zur stationären Behandlung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Skoda musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 35 Jahre alten und etwa 185 cm großen Mann fahndet die Kriminalpolizei nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend im Lichtenberger Weg ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 21-Jährige gegen 19.45 Uhr zu Fuß auf dem Lichtberger Weg unterwegs, als sie unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Der Unbekannte griff dabei nach ihrem in der Hand getragenen Mobiltelefon und wollte es ihr entreißen. Durch ihre heftige Gegenwehr und lautes Schreien gelang es ihr, ihr Handy, an dem der Unbekannte massiv gezerrt hatte, festzuhalten. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Ohne Beute flüchtete der Mann in der Folge in Richtung Innenstadt. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, versuchte noch erfolglos, den Mann zu verfolgen. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unbekannte der Frau bereits zuvor im Bus auf dem Weg vom Stuttgarter Bahnhof aufgefallen war. Am Tübinger Bahnhof waren die 21-Jährige und der Unbekannte in den Bus der Linie 9 um- und nachfolgend an der Haltestelle Lichtenberger Weg ausgestiegen. Nach einem kurzen Weg zu Fuß soll es dann zu dem Raubüberfall gekommen sein. Der Unbekannte soll dunkelblonde Haare, grün-blaue Augen mit hellen Augenbrauen, einen Drei-Tage-Bart und eine markante, auffallend große Nase gehabt haben. Bekleidet war er mit einem Pullover, der zur Hälfte bordeauxfarben, halb blaufarben war und einer Jogginghose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-1400 entgegen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Dußlingen verletzt worden. Der Achtjährige war mit seinem Fahrrad kurz vor 17.30 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Wilhelm-Herter-Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung kam es zur Kollision zwischen dem Jungen und dem auf der Wilhelm-Herter-Straße fahrenden Pkw eines 31-Jährigen. Das Kind stürzte anschließend zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Achtjährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. (mr)

Hechingen (ZAK): Einbruch

In ein Wohnhaus im Hechinger Stadtteil Stetten ist am Sonntag in der Zeit zwischen ein Uhr und sieben Uhr eingebrochen worden. Der unbekannte Täter gelangte vermutlich über zwei nicht abgeschlossene Türen in die Souterrainwohnung und in die daneben befindliche Garage. Hier durchwühlte er die beiden Räumlichkeiten und nahm neben Bargeld, Schmuckstücken und elektronischen Geräten auch ein E-Bike mit. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle mit der Beute. Ein Sachschaden am Gebäude ist durch das Eindringen nicht entstanden. (ar)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Mann Zigaretten geraubt

Einem Mann sind am Sonntagnachmittag seine Zigaretten geraubt worden. Der 22-Jährige befand sich gegen 17.15 Uhr an einem Treppenabsatz in der Ebinger Poststraße und rauchte. Fünf bislang unbekannte junge Männer näherten sich ihm und schlugen nach einem kurzen Gespräch auf den 22-Jährigen ein. Im Anschluss entwendeten sie ihm eine Schachtel Zigaretten und liefen Richtung Innenstadt davon. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass es mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Von den Tätern liegt bislang eine vage Beschreibung vor. Sie sollen etwa 20 Jahre alt sein. Zwei hatten ein weißes Oberteil mit schwarzer Weste an und einer trug eine Gucci-Cap. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

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