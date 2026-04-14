Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl, Brände, Verkehrsunfälle, Raub, Flucht vor Polizeikontrolle, Kinder ohne Sicherung transportiert

Reutlingen (ots)

Dieseldiebe unterwegs

Dieseldiebe haben ihr Unwesen in der Nacht zum Dienstag in der Ludwig-Erhard-Straße in Orschel-Hagen getrieben. Der Mitarbeiter einer Firma hatte am Montagnachmittag den Tank eines Firmenfahrzeugs mit 600 Liter Dieselkraftstoff vollgetankt. Als er am Dienstagmorgen, gegen 6.10 Uhr, losfahren wollte, bemerkte er, dass die Tankanzeige im roten Bereich stand. Anschließend überprüfte der Mann den Tankdeckel und entdeckte, dass dieser aufgebrochen und der Tank vollständig leergepumpt war. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): Kinder nicht angeschnallt

Ein Pkw mit fünf nicht angeschnallten Kindern ist am Montagnachmittag von der Münsinger Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten hielten den Citroen Picasso eines 31 Jahre alten Mannes kurz nach 17 Uhr in der Karlstraße an, da der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Fahrzeug entdeckten die Polizisten fünf Kinder im Alter von 14 Monaten bis neun Jahren, die sich ohne jegliche Sicherung in dem Wagen befanden. Das Jüngste befand sich im Fußraum der 26-jährigen Beifahrerin, die als Einzige angeschnallt war. Die Weiterfahrt ohne geeignete Sicherheitseinrichtungen für die Kleinen wurde untersagt. (ms)

Hayingen (RT): Lkw umgekippt

Ein Lkw ist am Montagvormittag auf der K 6752 von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Ein 67-Jähriger war gegen neun Uhr mit dem Laster der Marke Mercedes-Benz Atego auf der Kreisstraße von Granheim herkommend in Richtung Anhausen unterwegs. Auf Höhe von Kochstetten kam der Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers auf der abschüssigen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Im angrenzenden Acker kippte der 7,5 Tonner auf die Fahrerseite und die Ladung rutschte von der Ladefläche. Der 67-Jährige sowie sein Beifahrer begaben sich anschließend selbstständig zur Untersuchung in eine Klinik. Der Fahrer hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Lkw und die Ladung mussten im Anschluss geborgen und das Fahrzeug abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Gegen 12.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Römerstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Donnstetten entstanden. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit einem Ford Mustang die K 6704 und wollte nach rechts auf die B 465 abbiegen. Bei dichtem Nebel übersah der Fahrer die Einmündung und kam beim Rechtsabbiegen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte sein Fahrzeug gegen die Leitplanke. Der Mustang war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Lichtenstein (RT): Unfall mit Wohnmobil

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein größerer Sachschaden mit rund 25.000 Euro entstanden. Ein 85-Jähriger befuhr gegen 21.10 Uhr mit seinem Wohnmobil aus Pfullingen kommend die Friedrich-List-Straße. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit erkannte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW zu spät und fuhr auf diesen auf. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Der Sachschaden am Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt. In der Folge mussten beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (ar)

Eningen (RT): Spülmaschine in Brand geraten

Zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen in die Hauffstraße ausgerückt. Gegen 3.30 Uhr wurde der Wohnungsinhaber durch die installierten Warnmelder auf seine rauchende Spülmaschine in der Küche aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten anrückte, entfernte den Geschirrspüler, der offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war, aus der Küchenzeile und löschte ihn. Die Bewohner hatten während den Einsatzmaßnahmen kurzzeitig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Durch den Brandschaden und den Rauchgasniederschlag ist die betroffene Wohnung eingeschränkt bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die anderen Wohnungen waren von dem Brand nicht betroffen. (tr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vor Polizei geflüchtet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 29-jähriger Autofahrer entgegen, nachdem er sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Polizeikontrolle entzogen hat. Am Montagabend gegen 21.15 Uhr wendete der Fahrer seinen Mercedes-Benz beim Erkennen einer auf der L 1208a eingerichteten Kontrollstelle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Filderstadt-Bernhausen davon. In der Folge missachtete er jegliche Anhaltesignale und fuhr an der Auffahrt Filderstadt-Ost auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Filderstadt-West wechselte der Fahrer unvermittelt auf den Sperr- und Verzögerungsstreifen und konnte an der folgenden Ampel durch mehrere Streifenwagen unfallfrei gestoppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht gefährdet worden. Da sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen ergaben, wurde dem 29-Jährigen Blut entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Hechingen (ZAK): Durch Schaufenster in Verkaufsraum gefahren

Auf mehrere zehntausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Hechingen entstanden ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte eine 77 Jahre alte Frau ihren Mercedes gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sanitätshauses in der Hofgartenstraße abstellen und verwechselte hierbei mutmaßlich die Pedale. Der Wagen durchbrach daraufhin das Schaufenster des Sanitätshauses und fuhr durch den Verkaufsraum in ein schräg gegenüberliegendes Schaufenster. Verletzt wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr und das THW wurde das Gebäude überprüft und gegen ein mögliches Einstürzen gesichert. (mr)

Albstadt (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Vier Verletzte, schätzungsweise 35.000 Euro Sachschaden, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und eine zeitweise Vollsperrung der Fahrbahn sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der L 433. Gegen 13.45 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit einem Hyundai auf der Landesstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Ebingen unterwegs. In der Meßstetter Steige geriet er nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar reaktionslos nach links in den Gegenverkehr, wo es zu einer heftigen Streifkollision mit dem Dacia eines 20-Jährigen kam. Während der Dacia auf der Straße stehen blieb, kam der Hyundai vollends von der Fahrbahn ab. Er fuhr anschließend eine Böschung hinauf, ehe er im linken Grünstreifen stoppte. Beide Fahrer sowie zwei 63 und 54 Jahre alte Mitfahrer im Hyundai erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung noch ins Krankenhaus gebracht. Da nach derzeitigem Kenntnisstand Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt haben könnte, wurde der Führerschein des 59-Jährigen beschlagnahmt. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei aus. (mr)

Albstadt (ZAK): Raubüberfall (Zeugenaufruf)

Ein 36-Jähriger ist am Montag gegen 21.15 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Ebingen Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand traf der Mann auf einen ihm namentlich bekannten 19-Jährigen und eine weitere unbekannte männliche Person. Der Heranwachsende soll zunächst eine Zigarette gefordert und den 36-Jährigen dann unvermittelt angegriffen haben. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden, worauf der Tatverdächtige unter anderem Bargeld an sich genommen haben soll. Er flüchtete mitsamt seinem Begleiter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief zunächst ergebnislos. Der 36-Jährige wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 19-Jährige konnte gegen 1.45 Uhr vorläufig festgenommen werden. Nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Eine mögliche Tatbeteiligung des zunächst unbekannten Begleiters des 19-Jährigen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (ar)

Balingen (ZAK): Brandalarm ausgelöst

In einer Firma in der Beethovenstraße ist es am Montag gegen 22 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Die Einsatzkräfte wurden aufgrund der Auslösung der Brandmeldeanlage zum Einsatzort gerufen. Dort konnte ein Kohlenstoff-Austritt aus einer Kältetechnikmaschine mit einer entsprechenden Dampfentwicklung als Ursache festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Austritts befanden sich keine Personen im Gebäude. Es entstand zudem kein Sachschaden. Die Feuerwehr, welche mit 5 Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte die betreffenden Räume lüften. (ar)

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