Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit Radfahrer, Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Kurz vor sieben Uhr war ein 33-jähriger Hyundai-Lenker auf der Zeppelinstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links an der Kreuzung mit der Benzengrabenstraße touchierte er einen dort wartepflichtigen, 43 Jahre alten Radfahrer. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wurde der Radler vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich waren an beiden Fahrzeugen nur geringe Beschädigungen entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Einbruch in Schule

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.40 Uhr, sind Unbekannte in eine Schule in der Mörikestraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachten sie Farbschmierereien an den Wänden an und zerstörten Inventar. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Esslingen hat gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

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