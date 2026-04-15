Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall in Filderstadt und Maschinenbrand in Schömberg

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bonlanden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochvormittag in Bonlanden gekommen. Gegen 9.40 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Bonländer Hauptstraße ortseinwärts unterwegs. An der Einmündung der Ringstraße bog er nach rechts ab, um unmittelbar danach nach links in die Poststraße zu fahren. Dabei übersah er eine 16-jährige Radfahrerin, die die Poststraße auf dem gekennzeichneten Fahrradweg queren wollte. Aufgrund der Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 Euro. (mr)

Schömberg (ZAK): Maschinenbrand

Zu einem Unternehmen in der Robert-Bosch-Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag, gegen elf Uhr, ausgerückt. Dort hatte eine Fräsmaschine aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen, wobei der Brand durch Mitarbeiter mit einem Löscher unter Kontrolle gebracht werden konnte. Durch die Feuerwehr wurde die Fabrikationshalle mit Großgebläsen durchlüftet. Verletzt wurde niemand. Auch ein Gebäudeschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der Schaden an der Fräsmaschine kann noch nicht beziffert werden. (mr)

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