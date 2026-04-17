Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Feierliche Übergabe des neuen Anhängers für die Polizeipuppenbühne der Prävention

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Reutlingen (ots)

Am Mittwochmittag wurde der neue Anhänger für die Polizeipuppenbühne von der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen an das Polizeipräsidium Reutlingen übergeben.

Die Beschaffung des neuen Anhängers wurde durch eine Sponsoring-Vereinbarung in Höhe von 15.000 Euro realisiert. Der Anhänger bietet die Möglichkeit, die Polizeipuppenbühne flexibel zu verschiedenen Veranstaltungen und Events in der Region zu transportieren. Damit kann die Polizei ihre präventive Arbeit noch besser und effektiver durchführen, was letztlich der Sicherheit junger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zugutekommt.

"Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der Verkehrswacht, die wir durch die Übergabe dieses Anhängers erhalten haben", sagte Polizeipräsident Udo Vogel in seiner Ansprache. "Die Polizeipuppenbühne ist ein wichtiger Bestandteil unserer präventiven Arbeit, mit der wir schon die ganz Kleinen erreichen können."

Den Worten schloss sich der erste Vorsitzende Thomas Steigenberger der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen an. "Unsere Aufgabe als Verein ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen" so Steigenberger. "Wir unterstützen die Polizei bei ihrer wichtigen Arbeit, denn wir haben das gleiche Ziel."

Die Polizeipuppenbühne ist ein wichtiger Bestandteil der Polizeiprävention, insbesondere bei der Arbeit mit Kindern. Durch die Verwendung von Puppen und interaktiven Szenen werden seit mehreren Jahrzehnten hier wichtige Themen wie Sicherheit, Respekt und Verantwortung im Straßenverkehr auf kindgerechte sowie unterhaltsame Weise vermittelt.

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