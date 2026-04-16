Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeieinsatz wegen Spielzeugwaffe, Mit Auto überschlagen, Exhibitionist erwischt, Gestürzter Fußgänger, Zeuge geschlagen, Einbruch

Reutlingen (ots)

Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Eine Frau, welche eine Waffe mit sich geführt haben soll, hat am Donnerstagmorgen in der Reutlinger Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen neun Uhr war die Polizei von einem Fahrgast alarmiert worden, dass eine Frau in einem Bus der Linie 6 unterwegs sei, die augenscheinlich eine Pistole mit sich führen soll. An der Haltestelle "Unter den Linden" sei die Dame ausgestiegen. Kurze Zeit später gingen mehrere Notrufe ein, in welchen die Frau im Bereich zwischen der Stadthalle und dem Tübinger Tor durch weitere Passanten mit der Waffe gesichtet wurde. In der Katharinenstraße konnte die Gesuchte kurz darauf von den Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beim Antreffen hatte die 52-Jährige keine Waffe mehr bei sich. Ein Zeuge übergab jedoch kurze Zeit später eine SoftAir-Pistole den eingesetzten Polizisten, bei welcher es sich mutmaßlich um die mitgeführte Waffe der Dame handeln soll. Diese hatte sie zuvor weggeworfen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand durch die psychisch Auffällige bedroht. Die 52-Jährige wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. (nf)

Sonnenbühl (RT): Auto mehrfach überschlagen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 32-Jährige bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Mittwochabend auf der L230 zwischen Genkingen und Engstingen ereignet hat. Die Frau war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Landesstraße von Genkingen kommend unterwegs, als sie mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts aufs Bankett geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihren Opel und kam über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Fahrbahn ab auf eine Wiese. Aufgrund der Böschung überschlug sich dort der Wagen mehrmals, bevor er rund zehn Meter neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend ins Krankenhaus. Weil eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der 32-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille ergab, musste zudem eine Blutentnahme angeordnet werden. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ihr Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt. (cw)

Wernau (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist

Gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten ermittelt seit Mittwochmittag die Polizei. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, gegen 12.45 Uhr auf dem Neckartalradweg in Richtung Wendlingen an seinem Glied hantiert zu haben. Mehrere Zeuginnen, die dies beobachtet hatten, verständigten in der Folge die Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige konnte von den Beamten des Polizeipostens Wernau angetroffen werden. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (ar)

Ostfildern (ES): Fußgänger gestürzt

Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei verletzt. Gegen 12.20 Uhr vernahm ein Zeuge in der Bonhoefferstraße Hilfeschreie und verständigte die Polizei. Es konnte ein älterer Herr angetroffen werden, der ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Aufgrund seiner dadurch erlittenen Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ar)

Kirchheim (ES): Körperverletzung am Bahnhof

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag von mehreren Jugendlichen körperlich angegriffen worden. Der junge Mann wollte gegen 14 Uhr am Bahnhof einen Streit zwischen einer größeren Personengruppe schlichten und wurde von dieser heraus dann attackiert. Er zog sich dabei Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Schlägern aufgenommen. (ar)

Dußlingen (TÜ): In Jugendhaus eingebrochen

In das Jugendhaus in der Albstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und acht Uhr verschaffte sich ein Krimineller gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Gomaringen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

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