Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, versuchter Raub, Falschfahrer, Reizgas versprüht

Reutlingen (ots)

Pkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer, ist es am Freitag gegen 14.20 Uhr gekommen. Ein 82-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Alteburgstraße in Fahrtrichtung Gönningen und wollte im Anschluss nach links in die Hermann-Hesse-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden und vorrangsberechtigten 25-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei wurde er über die Motorhaube abgewiesen und stürzte im Anschluss zu Boden. Ein hinzugerufener Rettungsdienst verbrachte ihn ins Klinikum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Walddorfhäslach (RT) / Kirchentellinsfurt (TÜ): Falschfahrer

Ein 92-Jähriger ist am Freitagabend gegen 19.05 Uhr an der Anschlussstelle Walddorfhäslach falsch auf die B27 aufgefahren. Der Senior fuhr in seinem grauen Suzuki SX4 in Richtung Tübingen, allerdings auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße meldeten über Notruf den Falschfahrer, wobei manche dem entgegenkommenden Suzuki auch ausweichen mussten. Mehrere Streifenwagen rückten auf die B27 aus und konnten die Fahrt des 92-Jährigen im Bereich der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt beenden. Der Herr konnte in der Folge sicher von der B27 abgeleitet werden. Zu Personen- oder Sachschäden ist es nach aktuellem Stand nicht gekommen. Dem Senior wurde die Weiterfahrt untersagt, weiterhin wurde nach staatsanwaltlicher Entscheidung sein Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Nach dem Abschluss der Maßnahmen wurde der Herr von einer Streife sicher an seine Wohnanschrift gefahren.

Reutlingen (RT): Telefonzelle in Brand

5.000 Euro Sachschaden sind am frühen Samstagmorgen beim Brand einer stillgelegten Telefonzelle in der Straße Unter den Linden entstanden. Gegen 02.45 Uhr teilte ein Zeuge den Brand und eine flüchtende Person über Notruf bei der integrierten Leitstelle Reutlingen mit. Die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Eine Fahndung nach der flüchtenden Person mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Köngen (ES): Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Drei leicht verletzte Personen, drei nicht mehr fahrbereite Pkw und circa 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag bei Köngen ereignet hat. Kurz nach 14.00 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Lenker eines VW Tiguan die Seebrücke von Wendlingen kommend in Fahrtrichtung Köngen. Ein 36-jähriger Lenker eines Peugeot 208 befuhr die Ausfahrt der B 313 bei Köngen-Nord aus Richtung Plochinger Dreieck kommend und hielt zunächst auf dem linken der beiden Fahrstreifen an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage an. Nach Angaben des 36-Jährigen wollte dieser anschließend nach links in Richtung Wendlingen abbiegen, als die für ihn geltende Lichtzeichenanlage auf grün umgeschaltet hatte. Zeitgleich fuhr auch der 77-Jährige mit seinem VW in den Kreuzungsbereich ein, wobei auch dieser angab, bei grünem Lichtzeichensignal gefahren zu sein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der VW Tiguan des 77-Jährigen abgewiesen wurde und mit einem weiteren VW Tiguan eines 51-Jährigen zusammenstieß, welcher zu diesem Zeitpunkt, von Köngen kommend, an der Haltelinie der Kreuzung stand. Die drei Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An den beiden VW Tiguan entstand jeweils Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro. Bei dem Peugeot beträgt der Sachschaden circa 3.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bempflingen (ES): Kollision zwischen E-Bike und Fahrrad

Am Freitagabend ist es gegen 20.20 Uhr auf der Kleinbettlinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Fußgängerweg von der Bahnhofstraße kommend und wollte im Anschluss nach links abbiegen, um auf dem dortigen Rad- und Fußweg in Richtung Kleinbettlingen weiterzufahren. Im Verlauf dieses Abbiegevorgangs kollidierte sein Vorderrad seitlich mit dem Vorderrad einer entgegenkommenden 54-jährigen E-Bike Fahrerin, sodass diese die Kontrolle verlor und nach links zu Boden stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Nürtingen (ES): Reizgas versprüht

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr Reizstoff im Treppenhaus eines Gewerbegebäudes in der Metzinger Straße versprüht. Dadurch zogen sich sechs Gäste einer sich in dem Gebäude befindlichen Tanzbar Atemwegsreizungen zu. Eine Behandlung durch den sich vor Ort befindlichen Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war belüftete das Treppenhaus, sodass dieses in der Folge wieder betreten werden konnte.

Nürtingen (ES): Versuchter Raub

Freitagnacht gegen 23.50 Uhr ist es im Bereich eines Schulgeländes in der Steinenbergstraße zu einem versuchten Raubdelikt gekommen. Eine dreiköpfige Personengruppe wurde von einem Unbekannten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. In der Folge ergriffen die drei Personen im Alter von 17, 21 und 22 Jahren die Flucht. Der Täter verfolgte die Gruppe und es gelang ihm, einen der Flüchtenden zu ergreifen. Der Geschädigte wurde von ihm in den Schwitzkasten genommen und gewürgt. Eines der Gruppenmitglieder kam seinem Bekannten zur Hilfe. Anschließend kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, woraufhin es dem Täter gelang, die Flucht zu ergreifen. Nach derzeitigem Stand wurde ein Mitglied der Personengruppe leicht verletzt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Ostfildern (ES): LKW in Brand

Noch unklar ist die Ursache die zum Brand eines LKW der Marke Daimler Benz am Samstagmorgen geführt hat. Gegen 04.45 Uhr teilte eine Zeugin über die Notrufnummer der Polizei den Brand des sich auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 1217, zwischen Kemnat und Scharnhausen befindlichen Fahrzeugs mit. Durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Fußgänger kollidiert mit Radfahrer

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Radweg entlang der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.00 Uhr ging eine 21-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der neuen Aula wollte sie die Straße überqueren und übersah hierbei eine auf dem Radweg fahrende 16-jährige Radfahrerin. Beide Unfallbeteiligten kamen in der Folge zu Fall. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rosenfeld (ZAK): Schwerverletzt nach Kollision mit Baum

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend auf der K 7130 bei Rosenfeld ereignet hat. Ein 24-jähriger Lenker eines Fiat Punto befuhr die Kreisstraße gegen 21.00 Uhr von Täbingen kommend in Fahrtrichtung Erzingen. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte letztlich frontal mit einem Baum. Der 24-Jährige, welcher ersten Erkenntnissen zu Folge nicht angeschnallt war, erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde vom Rettungsdienst, welcher mit fünf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Die örtliche Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. An dem Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Hilfeleister abgeschleppt werden. Der an Leitpfosten und Baum entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

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