Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Brände, Räuberische Erpressung

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorrollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 66-Jährige geriet kurz nach 16.30 Uhr mit seinem 3-rädrigem Motorroller der Marke Piaggio in einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 465 zwischen Bremelau und Oberheutal auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Kia eines 54-Jährigen kollidierte. Der 66-Jährige wurde hier so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Motorroller musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

Esslingen (ES): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Obertürkheimer Straße ist am späten Samstagabend von einem bislang unbekannten Täter überfallen worden. Kurz vor 23 Uhr betrat der Maskierte den Verkaufsraum und erbeutete, unter dem Vorhalten eines Messers, mehrere Geldscheine. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Räuber nicht mehr angetroffen werden. Der circa 30-jährige und 185 Zentimeter große Täter war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Sportschuhen bekleidet. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.

Kirchheim unter Teck (ES): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein Radfahrer ist nach einem Sturz am Samstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 73-Jährige war ohne Helm mit seinem Pedelec kurz nach 21.30 Uhr auf dem Radweg parallel zur K 1251 von Bissingen an der Teck in Richtung Nabern unterwegs. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 73-Jährigen fest. Der geschätzte Schaden am Pedelec beträgt circa 20 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lenningen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein 86-Jähriger musste am Samstagnachmittag seinen Führerschein abgeben, nachdem dieser alkoholisiert einen Verkehrsunfall auf der B 465 verursacht hat. Der Mann fuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem Skoda Superb von Lenningen in Richtung Gutenberg. Auf Höhe Schlattstall kam er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach hier die Bushaltestelle und kollidierte anschließend mit einer Mauer. Durch den Zusammenstoß mit der Mauer wurde der Pkw in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Verursacher Alkoholgeruch fest. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der 86-jährige Fahrer und seine 81-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Ein 38-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagmorgen in Tübingen mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. Der Fahrradfahrer war gegen 11.00 Uhr die Schaffhausenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs und fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung gegen einen Zaun und kam hiernach zum Sturz. Der Radfahrer trug offensichtlich keinen Helm und verletzte sich schwer. Er musste mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad selbst entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Verkehrspolizei Tübingen geführt.

Kusterdingen (TÜ): Brand durch Powerbank

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Sonntagmorgen nach einem gemeldeten Brand in einer Wohnung im Ortsteil Jettenburg ausgerückt. Als die Bewohner gegen 01.00 Uhr nachhause kamen, konnten sie eine abgebrannte Powerbank in einem Zimmer vorfinden, weshalb diese die Feuerwehr verständigten. Bei einer Brandnachschau stellten Einsatzkräfte fest, dass offensichtlich aufgrund eines technischen Defektes eines Powerbank abgebrannt war und das betroffene Zimmer hierdurch stark verrußt und unbewohnbar wurde. Eine 19-jährige Bewohnerin klagte über Kopfschmerzen und wurde vor Ort behandelt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Insgesamt waren vor Ort zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen eingesetzt.

Rangendingen (ZAK): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 16-Jähriger war gegen 13.45 Uhr zusammen mit mindestens fünf anderen Kleinkraftradfahrern auf der L 391 von Hirrlingen in Richtung Rangendingen unterwegs. Auf Höhe eines dort befindlichen Feldweges wollte der Krad-Fahrer mit seinem Kleinkraftrad nach links abbiegen. Währenddessen setzte ein 37-jähriger Kradfahrer, der mit seiner Yamaha R1 in dieselbe Richtung wie die Gruppe fuhr, zum Überholen an und kollidierte mit dem Abbiegenden. Beide Fahrer wurden hierbei schwer verletzt. Der Yamahafahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber und der 16-Jährige mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Obernheim (ZAK): Feuer im Gerätehaus

Aufgrund eines technischen Defekts ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Brand gekommen. Gegen 02.30 Uhr nahmen Feuerwehrmänner, welche auf einer Feier neben dem Feuerwehrgerätehaus waren, einen Rauchmelder aus dem Gebäude wahr. Bei einer sofortigen Nachschau wurde ein Brand festgestellt. Unterstützungskräfte kamen unter anderem von Meßstetten, so dass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Offensichtlich hatte ein Hochdruckreiniger Feuer gefangen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Durch den schnellen Einsatz der 30 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen, konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Einsatzmittel verhindert werden.

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