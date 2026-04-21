Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Großeinsatz in Firma, Einbruch, Unfälle, Auseinandersetzung, Brand

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Großeinsatz in Firma

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte aufgrund eines möglichen Gefahrgutunfalls ist es am Montagnachmittag in einer Firma in der Maybachstraße in Leinfelden gekommen. Kurz nach 15 Uhr löste ein Alarm der Gasmeldeanlage aufgrund einer erhöhten Acetonkonzentration aus. Dadurch wurde die Löschanlage aktiviert und füllte das Firmengebäude mit Kohlenstoffdioxid. Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren alle Mitarbeiter bereits aus dem Gebäude gelangt. In einem Werkraum fanden die Kräfte der Feuerwehr einen Behälter mit flüssigem Aceton, der eine Eindellung aufwies. Aufgrund dessen wurden zusätzliche Kräfte, darunter der Gefahrgut-Messzug aus Ostfildern sowie Spezialisten aus Esslingen hinzugerufen. Deren Messungen ergaben, dass kein gasförmiges Aceton in dem Firmengebäude festgestellt werden konnte. Daraufhin wurde der Behälter durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und anschließend das Gebäude durchlüftet. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen waren die Feuerwehr mit 79 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit sieben Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Während des Einsatzes mussten die Straßen im Industriegebiet gesperrt werden. Gegen 17.40 Uhr war dieser beendet. (ms)

Ostfildern (ES): Einbruch in Kindertagesstätte

In eine Kindertagesstätte in der Nellinger Uhlandstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr, bis Montag, kurz nach sieben Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Dort brach er mehrere Schränke auf und erbeutete etwas Bargeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Brand von Gebüsch

Nach Oberensingen sind die Einsatzkräfte am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, ausgerückt. In der Straße An der Aich hatte zuvor ein Gebüsch wohl aufgrund entsorgter Asche Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr, die von einem aufmerksamen Zeugen alarmiert worden war, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ob durch den Brand ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. (mr)

Albstadt (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ebingen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Achtjährige mit seinem Fahrrad gegen 17.15 Uhr den Gehweg der Schmiechastraße und geriet aus unbekannter Ursache ins Taumeln. In der Folge kam er auf die Straße und wurde dort vom Honda einer 79-Jährigen erfasst, die in gleicher Richtung unterwegs war. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes flog ein Rettungshubschrauber das Kind in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 6.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei am Montagabend gerufen worden. Gegen 20.15 Uhr gerieten in der Neuweiler Straße in Tailfingen, in der Nähe des Kreisverkehrs mit der Hechinger Straße, circa 20 Personen in Streit, worauf mehrere Zeugen die Einsatzkräfte verständigten. Beim Erblicken der Polizei flüchtete ein Großteil der Kontrahenten, die sich zuvor in einem Handgemenge befunden hatten. Durch die Beamten konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Einem Mann mussten hierzu Handschließen angelegt werden. Gegenüber den Einsatzkräften zeigen sich nahezu alle Anwesenden unkooperativ. Nach entsprechenden Personalienfeststellungen wurden die Personen des Ortes verwiesen. (mr)

Hechingen (ZAK): Motorradfahrer übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend erlitten. Kurz nach 20.30 Uhr war eine 42 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Bisinger Straße unterwegs und wollte nach links in den Hohenzollernring abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 23-Jährigen auf einer Yamaha. In Folge der Kollision stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die nicht mehr fahrtaugliche Maschine musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 8.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell