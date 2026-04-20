Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sexuelle Belästigung

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 28 haben sich zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 45-Jährige befuhr um kurz vor sieben Uhr mit ihrem VW-Touran die Anschlussstelle Metzingen-Mitte von der Eichbergstraße herkommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Urach aufzufahren. Hierbei übersah sie beim Fahrstreifenwechsel eine ordnungsgemäß fahrende 30-Jährige mit ihrem Kia und kollidierte mit dieser. Infolgedessen wurde die jüngere Dame mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Ihr Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine umliegende Klinik. Am VW entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Der Sachschaden am Kia wird auf 35.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung für etwa zwei Stunden in Fahrtrichtung Bad Urach voll gesperrt. Die Feuerwehr, mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten, sowie die Straßenmeisterei waren zur Unterstützung vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Römerstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen, eine Verletzte

Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag nahe Zainingen entstanden. Eine 20-jährige Frau befuhr gegen 14.10 Uhr mit einem Polestar die B 28 in Richtung Bad Urach und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach derzeitigem Stand wurde die Fahrzeuglenkerin leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die B 28 auf dem Streckenabschnitt zwischen Feldstetten und Zainingen zunächst vollgesperrt. Nach einer einseitigen Verkehrslenkung konnte die komplette Fahrbahn gegen 16.45 Uhr wieder frei gegeben werden. (tr)

Albstadt (ZAK): Zeugen zu sexueller Belästigung gesucht

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen und weitere Geschädigte zu einer sexuellen Belästigung, die sich am Sonntagfrüh auf einer Treppe einer Diskothek in der Sigmaringer Straße in Ebingen ereignet hat. Gegen 1.50 Uhr stiegen mehrere Frauen eine Treppe innerhalb der Location hinunter, wobei sie von einem entgegenkommenden Mann in unsittlicher Art und Weise angefasst wurden. Den Polizeibeamten gelang es einen 41-jährigen Tatverdächtigen, der sich zwischenzeitlich von der Disco entfernt hatte, zu ermitteln. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen sexueller Belästigung zur Anzeige gebracht. Bei der Anzeigenaufnahme trat zutage, dass zumindest eine weitere Dame Opfer der sexuell motivierten Berührungen geworden war. Diese noch unbekannte Frau, eventuell weitere Geschädigte und Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 07432/955-0 zu melden (tr)

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