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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen E-Bike und Pkw

Nach derzeitigem Stand leichtverletzt ist eine Pedelec-Lenkerin am Mittwochmorgen nach einer Kollision mit einem Pkw vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen neun Uhr befuhr ein 64-jähriger Citroen-Lenker die Hindenburgstraße, um an der Einmündung zur Belinostraße nach rechts abzubiegen. Hierbei touchierte der Pkw das Vorderrad einer 63-jährigen Pedelec-Lenkerin, die ihrerseits, von der Pomologie kommend, auf der Fahrradstraße fuhr und dadurch zu Boden stürzte. (tr)

Burladingen (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf einem Feldweg im Gewann Hoher Kopf im Wald nördlich von Gauselfingen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge hatte die 69-jährige Fahrerin eines VW-Bus zunächst angehalten und war aus dem Fahrzeug ausgestiegen. In der Folge muss sich der VW in Bewegung gesetzt haben und rollte gegen einen Baum. Dabei wurde die Frau, die sich zwischenzeitlich auf der Beifahrerseite befand, zwischen der Tür und dem Fahrgastraum eingeklemmt und tödlich verletzt. Ein Zeuge fand die eingeklemmte 69-Jährige auf und wählte gegen 11.10 Uhr den Notruf. Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (mr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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