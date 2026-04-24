Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Diebstahl von Traktor und Verkehrsunfallflucht; Sexuelle Belästigung

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Versuchter Diebstahl von Traktor und Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Zu einem versuchten Diebstahl eines Traktors mit einem anschließenden Unfall ist es am Donnerstagabend in Münsingen gekommen. Durch zwei unbekannte männliche Jugendliche wurde auf einem Grundstück in der Straße Im Völter gegen 19.30 Uhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine entwendet. Die Besitzer konnten den Diebstahl beobachten und fuhren mit einem Sprinter den Tatverdächtigen hinterher. In der Reichenaustraße schlossen sie zu dem langsam fahrenden Traktor auf und konnten diesen zum Anhalten bringen. Hierbei lenkte einer der Jugendlichen die Zugmaschine nach links, wobei es zur seitlichen Kollision mit dem Sprinter kam. Die jungen Männer sprangen vom Traktor herunter und rannten sofort in Richtung Stadtmitte davon. Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Ein Tatverdächtiger ist männlich, circa 170 cm groß und ungefähr 15 Jahre alt. Er hatte blonde lockige Haare und ist Brillenträger. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer knielangen Hose.

Der zweite Tatverdächtige ist ebenfalls männlich, circa 170 cm groß und ungefähr 15 Jahre alt. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einem dunklen Kapuzenpullover sowie einer Jeans bekleidet.

An der Zugmaschine entstand kein Sachschaden. Am Sprinter wird der Schaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise. (ar)

Reutlingen (RT): Frau sexuell belästigt - Täter identifiziert

Eine 19-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag in der Rommelsbacher Straße von einem zunächst unbekannten Mann bedrängt worden. Die Frau war im Bereich des dortigen Schulgeländes gegen 10.40 Uhr unterwegs, als sich ihr eine männliche Person näherte. In der Folge ergriff er sie unvermittelt von hinten und berührte sie unsittlich. Die 19-Jährige setzte sich verbal lautstark zur Wehr, woraufhin sich der Unbekannte zunächst in unbekannte Richtung entfernte. Dem Polizeirevier Reutlingen und dem Kriminalkommissariat Reutlingen gelang es durch intensive Ermittlungen, den mutmaßlichen Täter noch am selben Tag zu identifizieren. Nach der Durchführung von strafprozessualen Maßnahmen sieht sich der 17-Jährige nun einer Strafanzeige entgegen. Ob er für weitere Taten in Reutlingen verantwortlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (ar)

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