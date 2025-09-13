PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Serrig

Serrig (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025, kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Serrig zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Unfallverursacher offenbar beim Rangieren die Mauer einer dortigen Bahnunterführung und kollidierte anschließend gegen einen Strommast.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581 9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 22:17

    POL-PDTR: Unfallverursacher schlägt zu

    Baumholder (ots) - Am 11.09.2025 gegen 18 Uhr ereignete sich in der Berschweilerstraße in Baumholder ein Auffahrunfall. Danach stieg der Verursacher aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug, drehte und fuhr weg. Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge konnten sich das Kennzeichen des Flüchtenden merken. Gegen diesen wird wegen Körperverletzung und ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 21:28

    POL-PDTR: Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

    Konz (ots) - Am Freitag, 12.09.2025, gegen 18.40 Uhr, wurde der Polizei ein auf der B 419 zwischen Temmels und Konz auffällig fahrender schwarzer Kia gemeldet. Dieser sei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrzeugführer von Beamten der Polizeiinspektion Trier angetroffen werden. Dieser stand erheblich ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:10

    POL-PDTR: Swimmingpool auf der Kammerwoog-Brücke...verkehrte Welt in Idar-Oberstein

    Idar-Oberstein (ots) - Am 12.09.2025 um 11:00 Uhr wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu einem nicht alltägliche Unfall auf der B41 gerufen. Mitten auf der Kammerwoog-Brücke wurde ein Gespann, welches einen größeren Swimmingpool transportierte, von einer Windböe erfasst und kippte zur Seite. Hierbei löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren