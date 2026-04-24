Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten, Diebstahl, Einbruch, Brand, Sprayer ertappt, Großkontrolle

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Auffahrunfall mit Personenschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag bei Gomadingen gekommen. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Aufschleifung der L 249 auf die L 230 in Richtung Münsingen unterwegs. An der Einmündung zur L 230 fuhr er heftig auf den verkehrsbedingt haltenden VW Tiguan einer 50-Jährigen auf. Hierbei zog sich die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf circa 60.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Lichtenstein (RT): Diebstahl von Kupferrohren

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, zehn Fallrohre vom Gebäude des örtlichen Schützenvereins in der Zellertalstraße entwendet. Im genannten Zeitraum entfernten die Kriminellen die Rohre aus Kupfer auf noch unbekannte Weise. Der Wert wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (ar)

Esslingen (ES): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Der 89-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf der Kelterstraße unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Mit dem Rettungswagen musste der Senior nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Das Fahrrad war augenscheinlich nicht beschädigt worden. (mr)

Bempflingen (ES): Gartenhaus aufgebrochen und Geräte entwendet

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, hat ein Gartenhausaufbrecher in Bempflingen sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt brach er eine Hütte in der Nähe der Sportanlagen in der Großbettlinger Straße auf und entwendete daraus mehrere Mäher im Wert von über tausend Euro. Ferner versuchte er, in eine weitere Gartenhütte gewaltsam einzudringen, was jedoch nicht gelang. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Wendlingen (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten auf B 313

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 313 zwischen Wendlingen und Plochingen ereignet. Gegen 15.15 Uhr war dort ein 21-jähriger Ford Fiesta-Lenker auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Plochingen unterwegs. Auf Höhe von Wernau bemerkte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 38-Jährige ihren Seat Ibiza im stockenden Verkehr abbremste. Der Ford krachte daraufhin ins Heck des Seat. Beim Unfall wurden die 38-Jährige sowie ihre 41 Jahre alte Beifahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Autos auf etwa 28.000 Euro. Sie mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Wernau (ES): Brand einer Gartenhütte

Noch unklar sind die Hintergründe, warum in Esslingen am Donnerstagnachmittag eine Gartenhütte in der Verlängerung der Gottlieb-Wolfer-Straße in Brand geraten ist. Gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch und Flammen, die von der Hütte ausgingen und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Aufgrund der Nähe zu den Bahngleisen kam es zu Beeinträchtigungen an den Signalanlagen des Bahnverkehrs. Die Bahntrasse Plochingen - Wendlingen musste vorübergehend gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (nf)

Kirchheim/Teck (ES): Farbschmierer ertappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung muss sich ein 18-Jähriger verantworten, der am Donnerstagabend von einer Polizeistreife ertappt wurde, als er eine Wand mit Farbe besprüht hatte. Den Polizeibeamten waren gegen 23.20 Uhr drei Personen im Zwischengang zwischen Alleenstraße und Turmstraße aufgefallen, weil sie sich dort verdächtig verhielten. Bis der Streifenwagen gewendet hatte, hatte sich das Trio bereits aus dem Staub gemacht und ein frisch gesprühtes Graffiti an der Wand hinterlassen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte alle drei kurz darauf angetroffen werden. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger, hatte sogar noch frische Farbe an den Händen. Auch seine benutzte Spraydose konnte in der Folge aufgefunden werden. Der Heranwachsende sieht jetzt nicht nur einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen, sondern dürfte auch für die Beseitigung seiner Schmierereien zur Rechenschaft gezogen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Ob er für weitere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Kirchheim aufgenommen hat. (cw)

Tübingen (TÜ): Unfall bei Überholmanöver

Ein Überholmanöver hat am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer geführt. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Rennrad gegen zwölf Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs. Hierbei überholte er einen auf dem Fahrradstreifen vor ihm fahrenden Radfahrer. Bei dem Überholvorgang scherte der 32-Jährige auf die Fahrbahn aus, wo er mit einem, ebenfalls in die gleiche Richtung ordnungsgemäß fahrenden Lkw, kollidierte. Durch den Sturz verletzte sich der Rennradfahrer leicht und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein Fremdschaden am Lkw entstand nicht. (nf)

Rangendingen (ZAK): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 20-Jähriger, der am Donnerstagabend auf der L391 zwischen Rangendingen und Hirrlingen mit seinem Motorrad gestürzt ist. Der Fahranfänger war gegen 20.30 Uhr mit seiner Suzuki GSX600F auf der Landesstraße in Richtung Hirrlingen unterwegs, als er in einer leicht ansteigenden Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte. In der Folge kippte er samt seinem Motorrad nach links und schlitterte mit seiner Maschine über beide Fahrstreifen, bis beide nach rund 40 Metern in einer Feldwegszufahrt zum Liegen kamen. Der 20-Jährige, der außer seinem Helm keinerlei Schutzkleidung getragen hatte, wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den Leitplanken wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Großkontrolle der Polizei

Am Donnerstag haben Spezialisten der Verkehrspolizei Balingen zusammen mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ganz gezielt den Güterverkehr unter die Lupe genommen. Unterstützt wurden sie hierbei vom Technischen Hilfswerk. In der von zehn Uhr bis 15 Uhr dauernden Kontrolle prüften die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz einer Sporthalle an der B 27 mehrere Dutzend Fahrzeuge und deren Anhänger auf Herz und Nieren. Dabei mussten die Beamten in 20 Fällen die mangelhafte Ladungssicherung beanstanden. Einigen Fahrern musste bis zu einer vorschriftsmäßigen Nachsicherung oder einer Umladung auf ein anderes Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt werden. Außerdem stießen die Beamten auf diverse technische Mängel, Verstöße gegen Sozialvorschriften, wie z.B. Lenkzeitüberschreitungen, und nicht angelegte Sicherheitsgurte. Ein Kleintransporter hatte derart erhebliche Mängel, dass er in eine Werkstatt eskortiert werden musste. Bis zur erforderlichen Reparatur wurden die Fahrzeug- und Frachtpapiere sowie die Kennzeichen einbehalten. Die Betroffenen sehen nun entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell