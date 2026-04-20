Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 32-jährige schwangere Frau bei Verkehrsunfall in Neheim schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026, um 12:47 Uhr, kam es auf der L732 zwischen Höingen und Neheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 32-jährige schwangere Frau aus Ense befuhr die L732 mit ihrem Auto aus Höingen kommend in Fahrtrichtung Neheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst mehrere Meter durch den angrenzenden Graben und kollidierte dann schließlich mit einem Baum. Die Frau aus Ense verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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