PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Unfall im Bikepark in Winterberg

Winterberg (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, um 17:00 Uhr, kam es im Bikepark in Winterberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Arnsberg mit seinem Mountainbike. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 09:15

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

    Marsberg (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026, um 16:43 Uhr, kam es in der Markusstraße in Marsberg-Beringhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger Junge aus Marsberg befuhr die Markusstraße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung der Bundesstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 08:58

    POL-HSK: Schlägerei in der Marktstraße Hüsten

    Arnsberg (ots) - Am 19.04.2026 gegen 03:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf eine Schlägerei in der Marktstraße aufmerksam. Etwa acht bis zehn Personen waren beteiligt. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchteten mehrere Beteiligte. Drei Verletzte und ein möglicher Tatverdächtiger blieben vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen in einen Streit. Aus dem Streit entwickelte sich eine ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 08:39

    POL-HSK: Einbruch in Elektronikunternehmen im Almerfeldweg

    Brilon (ots) - Am 17.04.2026 um 15:05 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Elektronikunternehmens im Almerfeldweg zwei bislang unbekannte Männer im Bereich der Laderampe. Neben den Männern standen Kartons, die offensichtlich aus der Firma stammten. Als der Mitarbeiter die Verdächtigen bemerkte, flüchteten sie auf Fahrrädern. An einem Fahrrad war ein Fahrradanhänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren