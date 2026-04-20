Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Elektronikunternehmen im Almerfeldweg

Brilon (ots)

Am 17.04.2026 um 15:05 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Elektronikunternehmens im Almerfeldweg zwei bislang unbekannte Männer im Bereich der Laderampe. Neben den Männern standen Kartons, die offensichtlich aus der Firma stammten. Als der Mitarbeiter die Verdächtigen bemerkte, flüchteten sie auf Fahrrädern. An einem Fahrrad war ein Fahrradanhänger angebracht. Auf dem Gallbergweg ließen die Täter einen Bollerwagen mit Diebesgut zurück. Der Bollerwagen war durch das Gewicht der entwendeten Kartons bereits stark beschädigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

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