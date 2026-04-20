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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kabel von Baustelle zwischen Sundern-Recklinghausen und Sundern-Endorf entwendet

Sundern (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten Kabel von einer Baustelle an der L 519 zwischen Recklinghausen und Endorf. Zwischen dem 17.04.2026 um 18:00 Uhr und dem 18.04.2026 um 07:00 Uhr brachen der oder die Täter das Schloss eines Bauzaunes auf, um auf das Gelände zu gelangen. Von der Baustelle entwendeten sie mehrere hundert Meter Kabel. Zeugen, die Hinweise insbesondere zu Fahrzeugen auf dem Gelände zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter 02933-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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