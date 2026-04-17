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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte Einbrüche in Oeventrop

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 14.04.2026 um 12:00 Uhr bis zum 15.04.2026 um 20:00 Uhr kam es in der Straße Am Forst in Arnsberg-Oeventrop bei zwei Einfamilienhäusern zu versuchten Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter versuchten jeweils gewaltsam, sich über die Terrassen- bzw. Hauseingangstür Zutritt zu den Objekten zu verschaffen. Beide Einbruchsversuche scheiterten. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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