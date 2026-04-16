Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - Pedelectraining in Brilon

Brilon (ots)

Am 13.05.2026 bietet die Polizei wieder ein Pedelectraining in Brilon an. Von 14:30 bis 16:30 Uhr stehen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Hochsauerlandkreis mit dem speziellen Fahr- und Sicherheitstraining zur Verfügung. Das Training findet "Zur Jakobuslinde" auf dem dortigen Parkplatz der neuen Tennisplätze statt.

Im Vergleich zu einem normalen Fahrrad bringt ein Pedelec einige Besonderheiten mit sich. Darauf sollte man eingestellt sein, um gefährlichen Situationen im Straßenverkehr vorzubeugen. Die zuletzt veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik zeigt zwar einen Rückgang von verunglückten Pedelec Fahrenden, jedoch ist immer noch jeder Unfall einer zu viel!

Zielgruppe des Trainings sind Pedelecfahrer ab 60 Jahren. Die Trainingsinhalte sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene vorgesehen. Die Übungssequenzen bereiten Sie auf zu erwartende Situationen beim Radfahren vor und vermitteln die erforderliche Sicherheit für den Straßenverkehr. Dabei können nach einer kurzen theoretischen Einweisung auf einem Parcours alltägliche Situationen wie zum Beispiel die Blickführung, das Abbiegen und Kurven fahren sowie Zielbremsungen geübt werden.

Das Training wird mit dem eigenen Pedelec der teilnehmenden Person durchgeführt. Das Tragen eines Helms reduziert die Folgen eines möglichen Unfalls deutlich und daher ist dieser ebenfalls mitzubringen.

Anmeldungen nimmt die Verkehrssicherheitsberaterin Claudia Becker bis zum Freitag, den 08.05.2026, per E-Mail (Claudia02.Becker@polizei.nrw.de) oder telefonisch (02961-9020-5530) entgegen. Die Polizei im Hochsauerlandkreis freut sich auf viele Teilnehmende!

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