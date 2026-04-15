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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenverkehrsgefährdung in Meschede-Calle

Meschede (ots)

Am gestrigen Morgen um 07:19 Uhr kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Meschede-Calle. Ein Schulbus, besetzt mit mehreren Schulkindern, befuhr die L840 aus Fahrtrichtung Meschede kommend in Richtung Calle. Dem Schulbus kam ein Milchtankwagen entgegen. Ein bislang unbekannter Fahrer befand sich mit seinem weißen BMW hinter dem Milchtankwagen und überholte diesen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer des Schulbusses eine erhebliche Bremsung durchführen. Der weiße BMW setzte seine Fahrt nach dem Überholvorgang fort. Zu dem Fahrzeugführer ist bislang lediglich bekannt, dass dieser mit einem grünen Oberteil bekleidet war. Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Hinter dem Milchtankwagen befanden sich zwei weitere Autos - darunter eine graue Kombilimousine und ein kleiner, weißer Sportwagen. Hierbei könnte es sich gegebenenfalls um weitere Zeugen handeln. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt gegen den unbekannten BMW-Fahrer aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrer der Kombilimousine und des Sportwagens sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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