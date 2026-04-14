Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sexuelle Belästigung in einem Linienbus in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 15:40 Uhr stieg ein 13-jähriges Mädchen aus Arnsberg in einen Linienbus, welcher von Arnsberg in Richtung Neheim fuhr. Gegen 15:55 Uhr befand sich der Bus in der Straße Niedereimerfeld. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich ein bislang unbekannter Täter neben das Mädchen. Er stellte sich vor und gab an, 20 Jahre alt zu sein und aus Marokko zu stammen. Die Geschädigte reagierte zunächst nicht weiter darauf. Im Anschluss stellte der unbekannte Täter dem 13-jährigen Mädchen diverse persönliche Fragen und bat sie um Auskunft ihres Profils in einem sozialen Netzwerk. Daraufhin beabsichtigte das Mädchen, den Bus zu verlassen und stand auf. Der unbekannte Täter hielt sie am Arm fest, zog sie leicht zu sich und berührte ihr Knie. Zwei unbekannte Männer kamen ihr zur Hilfe. Sie rannte im Anschluss aus dem Bus heraus.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Südländischer Phänotyp

- Ca. 20 Jahre alt

- Dunkle, lockige Haare

- Schlank

- Ca. 165 cm groß

- Schwarz/ blauer Pullover

- Blaue Jeans

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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