Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus
Brilon (ots)
Alme - Im Tatzeitraum vom 05.04.2026 bis zum 11.04.2026 wurde durch unbekannte Täter versucht, in ein Haus in der Straße "Krummer Weg" einzubrechen. Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden.
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