POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Arnsberg (ots) - Am gestrigen Morgen erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem versuchten Einbruch in ein Gebäude einer Schule in der Graf-Galen-Straße in Neheim. Demnach erstreckt sich der Tatzeitraum vom 25.03.2026 um 11:00 Uhr bis zum 09.04.2026 um 07:50 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Zugangstür Zutritt zu dem Gebäude der Außentoiletten zu verschaffen. Der oder die ...

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