Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch
Winterberg-Grönebach (ots)
Im Tatzeitraum vom 23.03.2026 bis zum 06.04.2026 wurde durch unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Auf der Eiche" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Balkontür Zugang zur Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden.
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