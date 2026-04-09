Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Meschede

Meschede (ots)

Unfallverursacher flüchtig.

Am gestrigen Morgen um 05:45 Uhr kam es in der Briloner Straße auf Höhe der Velaystraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Verursacher ist flüchtig. Ein 25-jähriger Mann aus Meschede befuhr die Briloner Straße mit seinem E-Bike aus Fahrtrichtung Bestwig kommend in Richtung der Arnsberger Straße. Auf Höhe der Velaystraße überholte ihn ein unbekanntes Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge stürzte der 25-jährige E-Bike-Fahrer und verletzte sich so schwer, dass er in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Auto handelte. Nähere Hinweise liegen bislang nicht vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

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