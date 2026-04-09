Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:40 Uhr in der Straße Unterm Lüsenberg in Alt-Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses trafen der 40-jährige Beschuldigte aus Werl und der 38-jährige Geschädigte aus Arnsberg aufeinander. Es entwickelten sich zunächst Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien. In der Folge griff der Beschuldigte den Geschädigten mit Pfefferspray an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

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