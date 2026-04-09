Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberische Erpressung in Hüsten

Arnsberg (ots)

14-Jähriger mit Messer bedroht.

Am gestrigen Tag erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einer räuberischen Erpressung in der Delecker Straße in Hüsten. Diese ereignete sich am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr. Der Geschädigte, ein 14-jähriger Junge aus Hüsten, traf zunächst auf zwei Bekannte. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Jungen aus Menden und einen 14-jährigen Jungen aus Hüsten. Zwischen den Beteiligten kam es zu Streitigkeiten. In der Folge schlugen und traten der 14- und 15-jährige Beschuldigte auf den Geschädigten ein. Unter Androhung von weiterer Gewalt forderte der 15-jährige Mendener den Geschädigten auf, sein Handy und seinen Rucksack auszuhändigen. Weiteren Erkenntnissen nach hielt der 14-jährige Beschuldigte dem Geschädigten während der Tat ein Butterflymesser vor den Bauch und drohte, dieses einzusetzen. Laut Angaben des Geschädigten traf er einen Abend zuvor an derselben Örtlichkeit bereits auf die beiden Beschuldigten sowie eine weitere unbekannte Person. Der 15-jährige Beschuldigte sowie die unbekannte Person schlugen auch hier auf den Geschädigten ein. Der 14-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts der Bedrohung, gefährlichen Körperverletzung, räuberischen Erpressung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

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