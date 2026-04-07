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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Personenschaden geflüchtet

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, um 12:25 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Hüsten mit ihrem E-Scooter die Kleinbahnstraße aus Hüsten kommend in Richtung Bahnhof. Ein unbekannter Autofahrer überholte die Frau auf Höhe der Einmündung Eichendorffstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache musste die E-Scooter-Fahrerin ausweichen. Hierbei kollidierte sie mit einem Zaun abseits der Fahrbahn. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Nähere Hinweise zu dem Fahrer und seinem Auto sind derzeit nicht bekannt. Die 33-jährige Frau verletzte sich leicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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