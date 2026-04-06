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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern Hövel (ots)

Am Ostermontag, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad mit Beiwagen die B229 zwischen Sunden Hövel und Estinghausen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in den Straßengraben und kam hier zu Fall. Dabei wurde er schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B229 für ca. eine Stunde gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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