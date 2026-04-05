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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat aufgesprengt

Arnsberg (ots)

Bruchhausen - Unbekannte Täter sprengten am Samstag, 04.04.2026, gegen 23:25 Uhr in der Straße Rüggen einen Zigarettenautomat auf. Sie entwendeten einen unbekannten Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können an die Polizeiwache Arnsberg mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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