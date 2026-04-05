Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Zigarettenautomat aufgesprengt
Arnsberg (ots)
Bruchhausen - Unbekannte Täter sprengten am Samstag, 04.04.2026, gegen 23:25 Uhr in der Straße Rüggen einen Zigarettenautomat auf. Sie entwendeten einen unbekannten Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können an die Polizeiwache Arnsberg mitgeteilt werden.
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