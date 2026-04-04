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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Ferienhaus

Schmallenberg (ots)

Nierentrop

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Ferienhaus in der Straße Nierentrop. Der oder die Täter durchwühlten alle Räume. Angaben zur Beute konnten nicht angegeben werden. Als Tatzeit wird der Zeitraum 30.03.2026, 00:00 Uhr bis 03.04.2026, 17:30 Uhr. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schmallenberg zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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