Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebin - Taschendiebe - Einbruch

Iserlohn (ots)

Zum wiederholten Male in den vergangenen 14 Tagen wurde eine 42-jährige Iserlohnerin am Donnerstag beim Diebstahl in einem Geschäft erwischt. Eine Ladeninhaberin erkannte die Frau wieder, weil sie erst einige Tage zuvor etwas in ihrem Mode-Laden an der Unnaer Straße gestohlen habe. Sie verfolgte die Unbekannte bis in ein weiteres Geschäft und rief die Polizei. Eine Polizeibeamtin durchsuchte die Tatverdächtige und fand einen neuen Kopfhörer samt Packung. Wie sich herausstellte, hatte sie den gerade in dem Geschäft gestohlen. Außerdem nahmen die Polizeibeamten ihr zwei Messer ab und nahmen sie vorläufig fest. Diesmal bekam sie eine Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen.

Einem 82-jährigen Mann wurde am Mittwoch gegen 13.45 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter Im Wiesengrund bestohlen. Wie er später der Polizei berichtete, habe er am Kühlregal einer Frau geholfen, der ihr Portemonnaie aus der Hand gefallen sei. Er hob es auf. Kurz danach stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Gesäßtasche steckte. Das wäre die einzige Erklärung für das verschwundene Portemonnaie. Die Unbekannte sei mit einem größeren Kind unterwegs gewesen. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten deshalb sicher untergebracht werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Am Donnerstag gegen 0 Uhr wurde in eine Wohnung an der Uferstraße eingebrochen. Der oder die Täter schoben die Jalousie hoch und schlugen das Fenster ein. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell