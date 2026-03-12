Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vermisste Seniorin wohlbehalten gefunden
Lüdenscheid (ots)
Nachtrag zur Vermissten-Meldung vom heutigen Donnerstag, 11.37
Die Seniorin wurde wohlbehalten gefunden. Die Polizei beendet ihre Fahndung und dankt für alle Hinweise! (Cris)
