POL-MK: Vermisste Seniorin wohlbehalten gefunden

Letmathe (ots) - Am 11.03.2026, gegen 14:15 Uhr, wurde eine 60-jährige Letmatherin an der Brinkhofsstraße Opfer eines Diebstahls. Sie wartete dort auf einen Abschleppdienst, als ein silberner Kombi in ihrer Höhe anhielt. Die Beifahrerin fragte ihr Opfer nach dem Weg. Einige Minuten später kehrte das Auto erneut zurück. Die Beifahrerin, ca. 30 bis 40 Jahre alt, stieg aus und wollte der Dame zunächst angeblich Geld ...

